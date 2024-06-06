Adana’da termometreler 45 dereceyi gösterdi

Adana’da sıcak hava etkisini artarak göstermeye devam ediyor. Kentte termometreler bugün 45 dereceyi gösterdi.

Haziran ayının ilk gününden itibaren Çukurova’yı etkisi altına alan sıcak hava etkisini sürdürüyor.

Kent merkezinde termometreler 45 dereceyi gösterirken, sıcaktan bunalan birçok vatandaş soluğu parklarda bulunan ağaç gölgelerinde aldı.

Parka gelen çocuklar ise sıcağın etkisinden kurtulmak için süs havuzlarına girerek serinlemeye çalıştı. Bazı yurttaşlar gölgelik alanlarda oturup dinlenmeyi tercih ederken bazıları ise parktaki çeşmelerde serinlemeye çalıştı.

Arkadaşlarıyla birlikte merkez Seyhan ilçesindeki Atatürk Parkı’na gelen Derin Su Köroğlu, sıcağın bünyesinde şok etkisi yaptığını belirterek, “Hissedilen sıcaklık 50 derece vardır. Yolda yürürken iki dakikada adeta suyum çıktı. Evden çıkmamak lazım ama işte çıkmak zorunda kalıyoruz. İlerleyen günlerde başka bir kente gitmeyi düşünüyorum. Kalanlara da tavsiyem evde klimalı odadan çıkmamaları" dedi.

Parktaki çeşmede başını yıkayarak serinlemeye çalışan Seyfettin Aygan ise “Banyodan çıkıyoruz anında terliyoruz. Ama Adanalı olarak alıştık. 50’yi geçse yine gitmem. Gerçek Adanalı burayı bırakamaz. Bizler her gün cehennem tatbikatı yapıyoruz" diye konuştu.