Adana’da TOKİ mağduriyeti: 5 yıldır konut yok, borç katlandı

Dar gelirli yurttaşların nitelikli konut ihtiyacını karşılamak için kurulan ve iktidar tarafından seçim malzemesi olmaktan öteye gidemeyen Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın (TOKİ) yaptığı konutlar, yurttaşı mağdur ediyor.

Bunun bir adresi de Adana oldu. TOKİ, 2019 yılında yaşanan sel felaketinin ardından, 2021 yılında afet riski gerekçesiyle Yüreğir ilçesindeki Şehit Erkut Akbay Mahallesi’nde kentsel dönüşüm projesi başlattı. 1,5 sene içinde teslim edileceği sözü verilmesine rağmen, yıkılan 952 konutun sahipleri aradan geçen 5 yıllık süreye karşın yeni konutlarına kavuşamadı. 110 dönümlük alanda yapımı devam eden, 803 konut ve 60 işyerinin bulunduğu projeye ilişkin TOKİ yetkilileri, borçların hak sahipleri konutlara yerleştikten sonra ödeneceğini taahhüt etti.

Yurttaşlar, konutların sözü verilen tarihte teslim edilmediğini, ayrıca bazı kira yardımlarının da vaat edilen tutarın beşte biri oranında verildiğini kaydetti. Mahalle sakinleri, 5 senedir kira ödeyerek mağduriyet yaşadıklarını, projenin başında vaat edilen borç miktarının ise 5 katına kadar çıktığını ifade etti.

"MAĞDURİYETLERİ GİDERİN"

Mahallede annesinin yaşadığını söyleyen bir yurttaş şunları anlattı: "2021’de insanlar çıkmaya başladı, sözleşmeler yapılmaya başlandı. Bizim evimizin 250 metrekarelik ayrı bir arsa tapusu vardı, biz hemen çıkmadık. O zaman 238 bin TL veriliyordu. Biz kabul etmedik ve birkaç ay sonra kanun çıktı ve arsanın yerine eve yazıldık. Bizim evimizin fiyatı 336 bin TL idi. Annem o zaman babam öldüğü için mirasçı olarak gözüktü, biz de payımızı alıp çekilmek istedik. O zaman sözleşmeler yapıldı ve bize sözleşmelerinin nüshasını vermediler. Şimdi evin teslimat aşamasına geldiğini söylüyorlar ancak bizim içerde kalan paramıza 2 buçuk katı zam yapmışlar. Kendi evlerine 4 katı zam yapmışlar. Zaten kendileri bitiremedi. Gecikmelerin bedelini bize yansıttılar. Bizi aşırı miktarda borçlandırıyorlar. 900 bin TL borcu olan şu an 5 katını ödeyecek. Biz bu konuda mustaribiz. Ayrıca kira yardımı 5 bin TL olmasına rağmen anneme bin 300 TL verildi. Biz bu mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz."

Bir mahalle sakini de "Benim evimi 270 binden saydılar. Şimdi borcum 2,5 milyon lira. Adil olmayan değer tespitleri, ödenmesi güç borçlandırmalar nedeniyle mağduruz" dedi.