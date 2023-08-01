Adana’da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Adana’da meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi de yaralandı.

Kaza, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunda meydana geldi. İddiaya göre, Ceyhan-Adana istikametinde seyir halinde olan Hallaç K. idaresindeki kamyon sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek yan yattı.

Kazada kamyonda bulunun Halil D. (60) hayatını kaybetti, sürücü ise yaralandı. Yaralı olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.