Adana’da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

Adana’da temizlik kamyonuna arkadan çarpan otomobilde bulunan 1 kadın hayatını kaybederken 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, saat 11.30 sıralarında Sarıçam ilçesi Kozan Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre Haşim Topak’ın kullandığı otomobil, aynı istikamette duran 06 JOK 72 plakalı yol temizleme aracına arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle anne Emine Topak, aracın ön camından dışarı fırladı. Kazada, Emine Topak’ın çocukları sürücü Haşim Topak ile arka koltuktaki Suna ve Nazlı Dudu Topak yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde; Emine Topak’ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralılar ise ilk müdahalelerinin ardından Seyhan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle kısmen trafiğe kapanan yol, aracın çekilmesiyle yeniden açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bu arada otomobilin kamyona arkadan çarptığı anların güvenlik kamerası da ortaya çıktı. Görüntü de otomobilin kamyona çarpmasıyla birlikte aracın yerinden oynadığı ve ortalığı toz bulutunun kapladığı görülüyor.