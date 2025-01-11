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Adana’da trafik kazası: 2 yaralı

Adana’nın Kozan ilçesinde otomobil ile yolcu otobüsünün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Ajans Haberleri
  • 11.01.2025 14:54
  • Giriş: 11.01.2025 14:54
  • Güncelleme: 11.01.2025 14:55
Kaynak: İHA
Adana’da trafik kazası: 2 yaralı


Edinilen bilgiye göre, Kozan-Kadirli yolunda 01 AEJ 023 plakalı yolcu otobüsü ile 01 BN 151 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan Nuray E. (52) ile Berker E. (60) araçta sıkıştı. İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

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