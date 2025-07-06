Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Adana’da trafik kazası: 5 kişi hayatını kaybetti

Adana’da otoyolda TIR’a arkadan çarpan hafif ticari araçtaki 5 kişi hayatını kaybetti.

Güncel
  • 06.07.2025 17:11
  • Giriş: 06.07.2025 17:11
  • Güncelleme: 06.07.2025 17:13
Kaynak: DHA
Adana’da trafik kazası: 5 kişi hayatını kaybetti
Fotoğraf: DHA

Adana’nın Pozantı ilçesinde otoyolda TIR’a arkadan çarpan hafif ticari araçtaki 5 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, saat 16.30 sıralarında Pozantı-Adana Otoyolu Damlama mevkisinde meydana geldi. Hafif ticari araç, önünde ilerleyen TIR’a arkadan çarptı.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, ilk belirlemelere göre araçtaki 5 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Jandarma, kazaya ilişkin inceleme başlattı.

BirGün'e Abone Ol