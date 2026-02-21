Adana’da trafik kazası: Traktör ikiye ayrıldı, 1'i ağır 6 kişi yaralandı

Adana’nın Ceyhan ilçesinde otomobilin çarptığı traktör ikiye ayrıldı. Kazada 1’i ağır 6 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Yumurtalık Yolu'nda meydana geldi.

İddiaya göre, Narlık istikametinden ilçe merkezine doğru seyreden Selçuk T. yönetimindeki 13 EC 768 plakalı traktöre, aynı yönde ilerleyen Bekir T. idaresindeki otomobil arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle traktör ikiye ayrıldı.

Kazada 2 sürücü ile araçlarda yolcu olarak bulunan 4 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.