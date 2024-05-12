Adana’da yağmur nedeniyle yollar göle döndü

Adana’da aniden bastıran yağmur nedeniyle yollar göle dönerken, bir çok iş yeri ve ev sular içinde kaldı.

Öğleden sonra aniden bastıran yağmur nedeniyle özellikle merkez Seyhan ve Çukurova ilçelerinde bulvar ve sokaklar göle döndü.

Göle dönen yollarda araçlar mahsur kaldı.

Mahalle araları da nehre dönerken Gürselpaşa Mahallesi'nde yağmurlu birlikte etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle ağaçların dalı kırıldı.

Yine Gürselpaşa Mahallesinde kapalı semt pazarı sular içinde kaldı.

Pazarcı ve pazara gelen esnaf zor anlar yaşadı.