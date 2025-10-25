Adana’daki Adalet Çadırı'nı ziyaret eden CHP'li Kaya: "Halkla birlikte mücadele etmeye, sabretmeye devam edeceğiz"

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, CHP belediyelerine yönelik operasyonlar kapsamında tutuklanan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve diğer belediye başkanları için belediye önünde "Zeydan Karalar ve tutuklu belediye başkalarına özgürlük" talebiyle kurulan Adalet Çadırı'nı ziyaret etti. Kaya, 110 gündür Adana Büyükşehir Belediyesi önünde devam eden adalet nöbetinde kadınlarla sohbet etti, Zeydan Karalar’ın nasıl bir belediye başkanı olduğunu sordu.

Her zaman başkanlarının yanında olacaklarını belirten kadın yurttaş, şunları kaydetti:

"Her zaman başkanımızın yanındayız. Adalet istiyoruz. Benim üç tane çocuğum var ben onlar için adalet çadırına geliyorum. Çünkü onların geleceği benim için çok önemlidir. Biz bugün başkanımızın yanında olmazsak yarın çocuklarımızın da ne olacağı belli değil. Onun için biz her zaman başkanımızın yanındayız ve inşallah bir an önce de çıkar. Çok dürüst bir insan her şeyden önce. Dürüst olduğu için, halkla iç içe olduğu için ve haklı olduğu için bugün buradayım. Zeydan Başkan halkın içinde olan ve herkesi soran biri olduğu için seviliyor. Onun yokluğunu çok yaşıyoruz. Bu sistemi istemiyoruz, gitgide kötüye gidiyor. Ekonomik anlamada zaten çok kötü durum, hak adalet kalmamış.”

Zeydan Karalar'ın adaletten ve doğrudan yana olduğu için tutuklandığını ifade eden başka bir yurttaş ise şunları dile getirdi:

"Zeydan Başkan adaletli olduğu için, doğrudan yana olduğu için tutuklandı. Biz bir an önce onun çıkmasını ve adaletin de yerini bulmasını istiyoruz. Doğrudan ve haktan yanayız. O yüzden hep beraber burdayız gerekirse de her zaman bekleyeceğiz. Başkanlarımızı ordan alana kadar burdayız.”

Adalet nöbeti tutan başka bir kadın yurttaş da "Zeydan Başkanımızın haksız hukuksuz bir şeklide Silivri’de yargılanmasını istemiyoruz. Bir an önce memleketi Adana’ya kavuşmasını istiyoruz ve sonsuza kadar da kendisinin arkasındayız. Kendisini çok özledik bir an önce Adana’ya kavuşmasnı bekliyoruz" diye konuştu.

Adalet Çadırı'nda kadınları dinleyen Asu Kaya ise yaptığı kısa konuşmasında şunları aktardı:

"Akıllılıkla, kararlılıkla mücadele etmeye devam edeceğiz. Onu özgürlüğüne kavuşturana kadar. Tekrar burada Adanalıya hizmet etmesini sağlayana kadar, başkanlarımız bırakılana kadar halkla birlikte mücadele etmeye sabretmeye devam edeceğiz."