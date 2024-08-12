Adana’daki orman yangını kontrol altına alındı

Adana’nın İmamoğlu ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahale ile kontrol altına alındı.

İmamoğlu ilçesine bağlı Çörten Mahallesi’nde tarlada henüz belirlenemeyen bir nedenle anız yangını çıktı. Alevler, rüzgarın etkisiyle çevredeki ormanlık alana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile söndürme helikopteri, arazözler ve su tankları yönlendirildi. Yangın, 22 arazöz ve ilk müdahale aracı, 2 uçak, 2 helikopter, 1 dozer, 1 greyder ile 140 personelin müdahalesi sonucu 4 saat sonunda kontrol altına alındı.