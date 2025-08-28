Adana’dan Silivri’ye yürüyen CHP’li dokuz genç Mansur Yavaş'ı ziyaret etti

CHP’li belediyelere yönelik düzenlenen operasyonlara tepki olarak 9 Ağustos'ta Adana’dan yola çıkan dokuz CHP’li gencin Silivri’ye yürüyüşü devam ediyor. Yürüyüşün 20’nci gününde CHP'li gençler ABB Başkanı Mansur Yavaş'ı ziyaret etti.

Yavaş, ziyarette şunları söyledi:

"Adana'dan başlayan Özgürlük Yürüyüşü 21'inci gününde. 500 kilometre yürüdü gençler. Buradan İstanbul'a kadar gidecekler. Tek dertleri adalet. Adaletin gerçekleşmesi, haksızlık, tutuklulukların ortadan kalkması. Bunun için de kendilerinin tepkilerini göstermek için böyle bir eyleme başvurdular. İnşallah ben başarılı olacaklarına inanıyorum. En azından toplumda baazılarının haksızlığa karşı tepki göstermek gerektiğini göstermeleri açısından ben çok önemsiyorum ve gençleri tebrik ediyorum. Başkanlarına sahip çıkıyorlar. Ben de birçok mitingde şunu söyledim; 'Zeydan Başkan neden içeride?' diye. Çünkü hukukta tarafların eşitliği diye bir husus vardır. Birisi bir şeyi iddia ediyor. Birisi de tersini söylüyorsa yan delillerle kimin haklı olduğu ispat edilir. Şimdi birisi suçluyor. Zeydan Başkan gibi hayatında karakola gitmemiş, suç işlememiş birisini de siz bir tarafın ve üstelik suç örgütü lideri olarak lanse edilen birisinin iddiasıyla tutuklu yargılıyorsunuz. Böyle bir şey olamaz. Tutukluluk istisnadır. Hukukun bütün kuralları çiğneniyor. İnşallah bunun sonu gelsin istiyoruz bir an evvel.

"HOŞ GELDİNİZ ANLARAMIZA"

Özellikle bir de tedaviye ihtiyaç duyan tutuklular var. Bunun hiçbir şekilde izahı mümkün değil. Bunların hiçbirisi mahkum değil. Bunların hepsi tutuklu. Haklarında birtakım iddialar var. Bu iddialar her zaman birileri hakkında yapılabilir. Bizler belediye başkanları olarak 'Bizi yargılamayın' demiyoruz. Hukuk içerisinde, tutuksuz bir şekilde diğer belediye başkanlarına nasıl muamele ediyorsanız aynı muameleyi istiyoruz. Herkes görsün. Hatta ilk defa biliyorsunuz bu dönemde ortaya çıktı, TRT'den canlı yayınlansın diyoruz. Bu kadar da kendimizi güveniyoruz. İnşallah bu günler geçecek. Vatandaşımız bu haksız, hukuksuz ve taraflı uygulamaların hepsini görüyor. Bunun da cevabını mutlaka sandıkta gösterecektir diyorum ve gençleri tekrar tebrik ediyorum. Hep güzel günlerde inşallah hukukun, adaletin, bütün topluma eşit uygulandığı güzel günlerde görüşmek üzere. Hepinize de başarılar diliyorum. İyi yolculuklar diliyorum. Henüz 400 kilometre uzun yolculukları var. Sağlıklı bir şekilde inşallah kazasız belasız da başarıya ulaşmanızı diliyorum. Hepinizin gözlerinizden öpüyorum. Hoş geldiniz Ankaramıza."