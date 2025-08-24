Adana’dan Silivri’ye yürüyen gençler Ankara’ya ulaştı: Adalet ve özgürlük gelene kadar mücadeleye devam

CHP’li 9 genç, 9 Ağustos’ta başlattıkları ‘’Adana’dan Silivri’ye özgürlük’’ yürüyüşünün 16’ıncı gününde 488 km katederek Ankara il sınırına ulaştı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan CHP Seyhan Gençlik Kolları Başkanı Serhat Toprakaltı, "Siyasi tutsak olan belediye başkanlarımıza özgürlük için, yatağa aç giren çocuklar için, atanamayan öğretmenler için, hakkını alamayan emekliler için, çiftçiler için, bu ülkede adalet arayan herkes için bu yürüyüşü başlattık" dedi.

Fiziksel olarak yorgun olduklarını belirten Toprakaltı, "Geçtiğimiz güzergahlarda halkın bize olan ilgisi ve misafirperverlikleri bütün yorgunluğumuzu alıyor" ifadelerini kullandı.

FERHAT NARBUNOĞLU: "MÜCADELEMİZE DEVAM EDECEĞİZ"

CHP Sarıçam Gençlik Kolları Başkanı Ferhat Narbunoğlu da yürüyüşlerininn Türk siyasi tarihindeki en uzun yürüyüş olduğunu söyleyerek, "Ülkemize adalet ve özgürlük gelene kadar mücadelemize devam edeceğiz" dedi.

CHP’li gençler, yürüyüşlerinin 37’inci gününde CHP’li belediye başkanlarının tutuklu olduğu Silivri Cezaevi’ne varmayı planlıyor.