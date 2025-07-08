Adanalılar, 'Adana İradesine Sahip Çıkıyor' diyerek bir araya geldi

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı ve Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekili Zeydan Karalar'ın gözaltına alınması sonrası başlatılan "Adana İradesine Sahip Çıkıyor" mitingleri devam ediyor. Adana'da yapılan mitingde konuşan CHP Adana İl Başkanı Tanburoğlu, "Zeydan Karalar, birlikte söylediğiniz, birlikte yazdığınız bu türküyü susturmaya çalışanlara karşı gözaltına alınırken ne dedi, 'Etkili insanları susturmaya çalışıyorlar'. İçeriden ilk ne haber gönderdi, 'Bizi susturamazlar, boyun eğdiremezler, teslim alamazlar, diz çöktüremezler.' Peki neye güvenerek söylüyor bunları? Önce kendine, sonra namusuna, ardından sizlere, Adanalılara ve yol arkadaşlarına güvenerek" şeklinde konuştu.

Tanburoğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Zeydan Karalar gözaltına alındığında belediye önünde toplandık. Şunu söyledik, 'Adana halkının bir talebi var, adalet istiyoruz. Adil olmanızı istiyoruz. Çünkü biz başkanımıza güveniyoruz. Adana başkanına güveniyor'. '7-8 yıl önce yaşanmış bir olayla ilgili, ne delil karartılmış, ne de karartılabilir de siz hangi gerekçeyle başkanımızı tutuklamayı düşünüyorsunuz' dedik. 'Sakın ha, başkanımızı tutuklamayın. Adil yargılayın ve yarın serbest bırakın. Onun bakması gereken bir Adana var. Oturması gereken bir Büyükşehir Belediye koltuğu, Ekrem Başkan’dan devraldığı Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekilliği ve halkı için çalışmaya devam edeceği günler var. 'Sakın ha sakın' dedik, ilk günden beri başka bir şey söylemedik.

"BİZ SADECE HUKUKİ HAKKIMIZI TALEP EDİYORUZ"

Dün ifadesi alındı, bitti. Bugün adliyeye gelebilirdi, adliyeye getirmiyorlar. Avukatlarımız itiraz etti. 'İfade tamam, başkanımız neden hâlâ o küçücük, sağlıksız koğuşta tutuluyor?' dediler avukatlar. Hâlâ sevk edilmedi. Biz sadece hukuki hakkımızı talep ediyoruz. İfade verdik, 'alnımız ak' dedik. Başkanımız da bunu gösterdi. 'Reddediyorum böyle bir şeyi' dedi. Siz de biliyorsunuz ki 2014’te Seyhan Belediyesi’ni devraldığında belediyede 15 yıllık görevliler asfalt çalıyordu, milletimizin parası çalıyorlardı. Zeydan Karalar bu kişileri tespit edip emniyete götürdü. Başsavcıya dedi ki 'Bunlar benim tespitlerim. Ama bunlar daha çok kişi de olabilirler.' dedi. İşte biz de diyoruz ki, siz bu adama nasıl böyle hesap sorarsınız? Bu yüzden savcının ve hâkimin süreci işletmemesine öfkeliyiz. Bizim hukuki hakkımız, savcının önüne çıkmak, hâkimin karşısına çıkmak ve serbest kalmaktır.

"AKILLARI SIRA ONLAR ORADA DURDUKÇA İTİBAR SUİKASTI YAPACAKLAR"

Abdurrahman Tutdere ve diğer arkadaşlarımız da aynı şekilde içeride, 96 saatlik gözaltı süresinin dolması bekleniyor. Aynı muameleye maruz bırakılıyorlar. Akılları sıra onlar orada durdukça itibar suikastı yapacaklar. Siz bütün Türkiye’yi izlediniz bu üç gün boyunca. Bir kişi çıkıp Zeydan Karalar hakkında olumsuz bir şey söyleyebildi mi? Zeydan Karalar’ın nasıl bir Adanalı olduğunu, Adana’nın namusunun timsali olduğunu herkes bilir. Bu yüzden üç dönemdir kazanıyor."