Adanalılar, Başkan Zeydan Karalar için bir araya geldi: "Halk susmaz, halk biat etmez!"

CHP'li belediyelere yönelik cumartesi sabahı gerçekleştirilen son operasyonda gözaltına alınan ve bu sabah İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar tutuklandı.

CHP Adana İl Başkanlığı’nın çağrısı ile toplanan binlerce Adanalı yurttaş, Adana Büyükşehir Belediyesi önünde düzenlenen “Adana İradesine Sahip Çıkıyor” mitingine geldi.

Mitingte konuşan Adana’nın Tufanbeyli İlçesi Belediye Başkanı Ahmet Aktürk, “Kim kaybetti? 19 Mart'taki hareketleriyle onlar kaybetti. Çünkü gün gün eriyorlar. Cumhuriyet Halk Partisi çıtasını gün gün yükseltiyor. Korkuyorlar” ifadelerini kullandı.

“ZEYDAN KARALAR PES EDER Mİ? ETMEZ”

Aktürk’ten sonra konuşan önceki dönem Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen de, Karalar’ın tutukluluğuna ilişkin, “Ben Zeydan Karalar'da efsane bir belediye başkanı gördüm. Onurlu, namuslu bir insangördüm. Çok kıymetli eş, çok kıymetli baba gördüm. Bir şey daha gördüm. Bir Anadolu dervişini gördüm. Yüreğinde insan sevgisini gördüm. fakir fukaranın abisini gördüm. O nedenle çok üzülüyorum. Sonuna kadar dürüst, sonuna kadar namuslu bir Anadolu insanı. Ve bu başarı dünyanın neresinde olursa olsun taçlandırılacakken maalesef bugün, bu acı günde bir aradayız. Ama biliyoruz ki, Zeydan Karalar yılar mı? Yılmaz. Zeydan Karalar pes eder mi? Etmez. Zeydan Karalar yolundan döner mi? Dönmez” dedi.

“HALKIN İRADESİ GASP EDİLMİŞTİR, ESARET ALTINDADIR”

Taşdelen’den sonra konuşan CHP Milletvekili Mahmut Tanal ise, “Zeydan Karalar tutuklandıysa halkın iradesi gasp edilmiştir, esaret altındadır. Türkiye’nin dört bir yanından bu hissedilecektir bu artık. Ama halk susmaz, halk biat etmez” diye konuştu.

“EKREM İMAMOĞLU’NA MESAJDIR"

Tanal, Karalar hakkında verilen tutuklama kararının CHP’nin tutuklu Cumhurbaşkanı Ekrem İmamoğlu’na bir mesaj olduğunu belirterek, “Biz hukuk devletinden yana olanları, demokrasiden yana olanlarla birlikte yol yürümek istiyoruz. Herkes şunu bilsin; burada bizim önümüzde duran güçlü bir lider var. Zeydan Karalar’ın tutuklanması, Ekrem İmamoğlu’na mesajdır” ifadelerini kullandı.

Tanal konuşmasının devamında, “Zeydan Karalar’ın tutuklandığı bir düzende demokrasi yoktur, hukuk yoktur, seçim yoktur, adalet yoktur” dedi.

“ZEYDAN KARALAR NAMUSLU BELEDİYE BAŞKANIDIR”

Tanal’dan sonra konuşan CHP Milletvekili Hasan Öztürkmen ise soruşturmaların sadece CHP’li belediyelere yapılmasına tepki göstererek, “FETÖ’ye Ankara’yı parsel parsel satan belediye başkanı nerede? Melih Gökçek. İstanbul’u parsel parsel satan Topbaş nerede? Bursa’nın eski belediye başkanı, Balıkesir’in eski belediye başkanı, Türkiye’nin bütün büyükşehir belediye başkanları neredeler? Neden hiçbirine soruşturma açılmıyor? Herkesi kendileri gibi zannediyorlar. Oysa Zeydan Karalar alnı ak, başı dik, namuslu Belediye Başkanıdır” ifadelerini kullandı.

“ADANA NE DEDİ? ‘ZEYDAN KARALAR’ DEDİ”

Öztürkmen’den sonra konuşan CHP Milletvekili Talat Dinçer de Karalar’ın tutukluluğuna ilişkin, “Zeydan Başkan’ın, Adana’da inanılmaz yükselişi birilerini koltuğunda rahatsız etti. Nerede CHP’nin yükseldiği iller var, operasyonları oraya yönlendiriyorlar. İstedikleri kadar titresinler, istedikleri kadar insanlara iftira atsınlar hep söyleriz biz; halka rağmen bir şey yapılır mı? Halk ne derse o olur. Adana ne dedi? ‘Zeydan Karalar’ dedi. Ne yaparlarsa yapsınlar bu yükselişi durduramazlar” dedi.

Mitingin sonunda konuşan CHP Adana İl Başkanı Anıl Tanburoğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Adana’daki Uğur Mumcu Meydanı’nda perşembe günü miting yapacağını duyurdu.

Tanburoğlu, "Perşembe günü, saat 20.30'da Uğur Mumcu Meydanı'nda Zeydan Karalar'a destek için Sayın Genel Başkan Özgür Özel'in katılımıyla miting yapılacak. Ayakta durmaya, ses çıkarmaya, her kapıyı çalmaya, herkesi mitinge çağırmaya söz veriyor musunuz? Başkanı gururlandırmaya söz veriyor musunuz?" dedi.