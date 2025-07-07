Adanalılar bu akşam da Zeydan Karalar için nöbette

HABER MERKEZİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) soruşturmasında etkin pişmanlıktan yararlanarak tahliye edilen Aziz İhsan Aktaş'ın verdiği ifade üzerine gözaltına alınan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar için bu akşam da miting düzenlenecek.

CHP Adana İl Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeydan Karalar'ın bir iftira sonucu, hukuka aykırı bir şekilde gözaltına alınmasının üçüncü gününde CHP Adana İl Başkanlığımız tarafından düzenlenen ‘Adana İradesine Sahip Çıkıyor Mitingi'nde’ buluşuyoruz” denildi.

Yurttaşlara saat 20.00’da Adana Büyükşehir Belediyesi Taş Bina önünde düzenlenecek miting için çağrı yapıldı.