Adanalılar güne sisle uyandı

Adana’da sabah saatlerinde sis etkili oldu.

Hava sıcaklığının artmaya başladığı Adana’da vatandaşlar güne sisle uyandı.

Günün aydınlanmaya başlamasıyla birlikte sıcaklığın artışa geçmesiyle Adana’nın merkez Çukurova, Seyhan, Yüreğir ve Sarıçam ilçeleri sis bulutlarının etkisi altında kaldı.

Sabah saatlerinde etkili olan sis kent merkezinin bazı kesiminde görüş mesafesini kısa süreliğine de olsa azalttı.

Sis bulutları etkisini yitirmeye başlarken, kentte nem oranı ise yüzde 87 olarak ölçüldü.