Adanalılar iradesine sahip çıkıyor: "Zeydan Başkan’ın alnı aktır, başı diktir"

İBB soruşturmasında etkin pişmanlıktan yararlanarak tahliye edilen Aziz İhsan Aktaş'ın verdiği ifade üzerine gözaltına alınan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar için düzenlenen mitingde "Zeydan Başkan'ı yargılayabilirsiniz çünkü alnı aktır, başı diktir ama tutuksuz yargılanmasını talep ediyoruz" denildi.

Türkiye Belediyeler Birliği Başkanvekili ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’a destek amacıyla CHP Adana İl Başkanlığı tarafından "Adana iradesine sahip çıkıyor" mitingi düzenlendi.

Mitingin kalabalık olması nedeniyle Atatürk Caddesi trafiğe kapatıldı.

"HER GÜN DAHA DA ARTAN BİR DESTEK GÖRÜYORUZ"

Mitinge çevre illerden gelen çok sayıda CHP’li belediye başkanı ve il başkanı da katıldı. CHP Adana İl Başkanı Anıl Tanburoğlu alanda toplanan kalabalığa hitap ederek, "Kıymetli Adanalılar, en öndeki kardeşlerim, en arkadaki kardeşlerim. Dün ben ne demiştim? ‘Zeydan Başkan’ı nezarethanede daha fazla tutmayın, iki katı geliriz’ demiştim. Şimdi görüyorum ki üç katı gelmişsiniz. Sizlerle gurur duyuyoruz, Zeydan Başkan sizlerle gurur duyuyor. Ayaklarınıza sağlık" dedi.

"TUTUKSUZ YARGILANMA TALEP EDİYORUZ"

CHP Adana İl Başkanı Anıl Tanburoğlu, iktidardan adil olma talebinde bulundu ve şunları söyledi:

"Bizim bir talebimiz var. Adana'nın bir talebi var. Nedir bu talep? Bir; adil olun, İki; sakın ha tutuklamayın. Sakın ola tutuklamayın. Zeydan Başkan'ın verilemeyecek hesabı yoktur dedik. Gözünüzün önündedir dedik. Halkın arasında dedik. Biz talebimizi yeniliyoruz. Vicdanlı hakim ve savcılara söylüyoruz. Yedi yıl önce yaşandığını iddia eden, iftira atan adamın yedi yıldır delili karartılmamış da bundan sona mı karartacak? Bu tutuklu yargılama işi adil olmaz. Bu siyasi olur siyasi. O yüzden biz de Zeydan Başkan'ı yargılayabilirsiniz çünkü alnı aktır, başı diktir ama tutuksuz söz yargılanmasını talep ediyoruz. Adana alkışlarınızla gösterin. Zeydan Başkan ‘ı el kısa sürede bir buraya istiyoruz. Makamına istiyoruz, koltuğuna istiyoruz."

"ADANALI ZEYDAN BAŞKAN’I BİLİR"

Tanburoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün sabah uçağa bindik. Zeydan Başkanımızın yanına Vatan Emniyet’e gittik. Vatan Emniyet’ten size selam getirdik. Başkanım ifadesini verdi. Yol arkadaşlarımız da verdi. Küçük bir kısmını söyleyeyim mi? Dediler ki böyle bir iftira var. Özcan Zenger abimiz emniyet ifadesinde ne demiş biliyor musunuz? Ya para pul, ya Allah aşkına Zeydan Başkan'a biri para teklif etse Zeydan başkanım o adamı döver demiş. Siz kim, Zeydan başkana para teklif etmek kim. Buna gücü yetecek cesaret edecek adam mı var? Adana’nın namusu, Zeydan Karalar’ın namusu. Biz bu belediyeye gelmeden önce Seyhan Belediyesi’nde hiç yaşanmamış bir şey yaşandı hatırlıyor musunuz? Bir asfalt ihalesi vardı. Zeydan Başkan dosyalarını götürdü savcının önünü koydu. Gelin, ben bunları şikâyet ediyorum. Yargılayacaksanız yargılayın dedi. İşte böyle namuslu başkanı 2014’te Adana gördü, Adanalı Zeydan Başkan’ı bilir.

Dün akşam ne oldu? Gözaltında bir nezarette, üç metrekarelik yerde, yanında uyuşturucu operasyonlarından ortaya konulmuş uyuşturucu kokuları arasında pisliğin içerisinde bırakmaya çalıştıkları Zeydan Karalar dün ne talimat verdi? 'İşçinin tediyesini ödeyin' dedi. Aldınız mı hakkınızı?"

"ONLARCA İNSAN ARTACAK"

Zeydan Karalar’a desteklerinin artarak süreceğini bildiren Anıl Tanburoğlu, "Şimdilik Adana'da sadece Belediye'nin önünde duruyoruz. Yarın ne yapacağımızı söylemedim. Dün ne dedik? 'Daha fazla oluruz' dedik. Şimdi bir söz verelim Zeydan Başkan'a çünkü sordu Vatan Emniyet'ten 'Mazbata töreninden daha fazla mı?' dedi. Başkan'ım dedim, sen orada her dakika tutuldukça burada insanlar artacak” diye konuştu.

Miting konuşmaların ardından sona erdi.