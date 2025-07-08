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Adanalılar, Zeydan Karalar için belediye önünde oturma eylemi başlattı

Adana Büyükşehir Belediyesi Binası önünde toplanan halk, tutuklama istemiyle hakimliğe sevk edilen Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'a destek için oturma eylemi başlattı.

Güncel
  • 08.07.2025 19:06
  • Giriş: 08.07.2025 19:06
  • Güncelleme: 08.07.2025 19:12
Kaynak: ANKA
Adanalılar, Zeydan Karalar için belediye önünde oturma eylemi başlattı
FOTOĞRAF: ANKA

Adana Büyükşehir Belediyesi Binası önünde toplanan halk, tutuklama istemiyle hakimliğe sevk edilen Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'a destek için oturma eylemi başlattı.

"Hak, hukuk, adalet" sloganları atılan protestoda "Seçmen iradesi gözaltına alınamaz" dövizleri açıldı.

Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeydan Karalar, CHP'li belediyelere 5 Temmuz Cumartesi sabahı gerçekleştirilen son operasyonda gözaltına alınmıştı.

Karalar ile birlikte gözaltına alınan Adıyaman Belediyesi Başkanı Abdurrahman Tutdere ev hapsiyle serbest bırakılmıştı.

Karalar için verilecek karar bekleniyor.

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