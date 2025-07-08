Adanalılar, Zeydan Karalar için belediye önünde oturma eylemi başlattı
Adana Büyükşehir Belediyesi Binası önünde toplanan halk, tutuklama istemiyle hakimliğe sevk edilen Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'a destek için oturma eylemi başlattı.
Kaynak: ANKA
Adana Büyükşehir Belediyesi Binası önünde toplanan halk, tutuklama istemiyle hakimliğe sevk edilen Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'a destek için oturma eylemi başlattı.
"Hak, hukuk, adalet" sloganları atılan protestoda "Seçmen iradesi gözaltına alınamaz" dövizleri açıldı.
Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeydan Karalar, CHP'li belediyelere 5 Temmuz Cumartesi sabahı gerçekleştirilen son operasyonda gözaltına alınmıştı.
Karalar ile birlikte gözaltına alınan Adıyaman Belediyesi Başkanı Abdurrahman Tutdere ev hapsiyle serbest bırakılmıştı.
Karalar için verilecek karar bekleniyor.