Adana’nın 5 Yıllık Strateji Planı oluşturuluyor

HABER MERKEZİ

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, “Kentin Yarınını Kendin Belirle” felsefesiyle; “Yarının Adana’sı 5 Yıllık Strateji Planı” çalışmalarının ikincisini Yüreğir Kültür Merkezi’nde sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, basın mensupları, meslek odaları, akademisyenler, uluslararası kurum ve kuruluşların temsilcileriyle bir araya gelerek gerçekleştirdi.

ALIŞILMIŞIN DIŞINDA STRATEJİ EYLEM PLANI SÜRECİ

Stratejik plan süreçlerinin belediyeler açısından yasal bir zorunluluk olduğunu ancak belediye faaliyetleri planlanırken çeşitli nedenlerden dolayı işlevsel bir nitelik kazanmadığını dile getiren Karalar, Adana Büyükşehir Belediyesi’nin alışılmışın dışında, kentin bütün paydaşlarının katılımcı olduğu bir strateji eylem planı süreci yürüttüğünü açıkladı.

"NASIL BİR ADANA?" SORUSUNDAN YOLA ÇIKILDI

Karalar, "Adana’mız varsıl bir Adana olsun. Varsıl deyince, geliri ve istihdam kapasitesi artan, ekonomik olarak güçlenen Adana’yı kastediyoruz. Yoksunlukla mücadele eden, sosyal ve ekonomik hayata eşit katılımın yaşandığı, bilgiye rahatça erişilen, ulaşım altyapısı daha çok gelişen, tarım ve hayvancılık kapasitesi artan, daha çok yatırım alan bir kent olsun istiyoruz Adana" dedi.

ADANA GÜVENLİ BİR KENT OLSUN İSTİYORUZ

Son yıllarda küresel ısınma ve iklim krizlerinin başta ülkemizi daha sonra da Adana’yı olumsuz etkilediğini vurgulayan Başkan Zeydan Karalar şöyle devam etti: "Adana güvenli bir kent olsun istiyoruz. Adana’yı küresel ısınmaya, iklim krizlerine, deprem gibi doğal afetlere karşı hazırlıklı ve dirençli kılmak istiyoruz. Özellikle depremle ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Adana’nın depreme dayanıklı bir kent olması için mikro bölgeleme projesinin başlatılması, Afet Koordinasyon Merkezi’nin kurulması, kentsel dönüşüm strateji belgesinin hazırlanması ve kentsel dönüşüm süreçlerinin yürütülmesi, afetlere yönelik eğitim ve bilgilendirme çalışmalarının gerçekleştirilmesi gibi çalışmalar bizim başlattığımız ve sürdürdüğümüz çalışmalar."

DAHA ÇOK TİYATRO, DAHA ÇOK SİNEMA, DAHA ÇOK SANAT

Yarının Adanasını kurgularken üçüncü başlığı "Keyifli Bir Adana" olarak belirlediklerini açıklayan Karalar, Adana’nın çok sayıda uygarlığa ev sahipliği yapan köklü tarihinin, eşsiz doğal güzelliklerinin ve kültürel mirasa sahip dokusunun yanı sıra sanat alanında yetiştirdiği değerleri, eşsiz gastronomisi ile açığa çıkarılmayı bekleyen turizm potansiyeline sahip olduğuna dikkat çekti.

Karalar, "Adana gibi sosyal, kültürel olarak olağanüstü bir doğal çevreye, kültürel geçmişe ve sosyal hayata sahip bir şehir sadece insanca bir yaşamı mümkün kılmakla yetinemez; sakinlerinin keyif aldığı, kendini gerçekleştirebildiği, ilgi ve becerilerini geliştirebildiği olanakları sunmak da belediyemizin hedefleri arasında yer almak zorunda. Beş yıl sonranın Adanasını kültürel olanakları ve faaliyetleri zenginleşmiş, insanların nefes alabildiği, zevk alabildiği, ailesi, dostları ve misafirleri ile keyifle zaman geçirebileceği bir kent olarak hayal ediyoruz. Daha çok sanatsal etkinlikler, daha çok tiyatro, daha çok sinema, daha çok müzik diyoruz. Buna yönelik de politikaları geliştirip hayata geçirmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.