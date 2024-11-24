Adana’nın yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı

Adana’nın yüksek kesimlerinde bu sabah kar yağışı etkili oldu.

Soğuk havaların gelmesiyle birlikte Adana’nın Pozantı, Aladağ, Feke, Tufanbeyli, Saimbeyli ilçelerinde kar yağışı başladı.

Sabahın ilk saatlerinde gözlerini kar manzarası ile açan vatandaşlar , bu anları cep telefonları ile kayda aldı.

Kar yağışı özellikle Tufanbeyli ilçesinde etkili oldu. Karın yağmasıyla birlikte kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

Ayrıca kar nedeniyle kapanan yolları açmak için iş makinesiyle çalışma başlatıldı.