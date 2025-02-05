Adana’nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etki oluyor

Adana’nın yüksek kesimlerinde kar etkili olunca yol açma çalışmaları başladı.

Meteoroloji tarafından yurdun yüksek kesimlerinde verilen kar yağışı uyarısının ardından Adana’da günler sonra kar kuzey ilçelerin yüksek kesimlerinde etkili oldu. Tufanbeyli, Saimbeyli ve Feke’nin Toros Dağı etekleri beyaz gelinliğini giydi.

Tufanbeyli ilçesinde sabah saatlerinde başlayan ve etkili olan kar yağışı ilçeyi beyaza bürüdü. Ekipler ana yollarda kar küreme çalışması gerçekleştiriyor.