Adana’nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu

Adana’nın yüksek kesimlerindeki Tufanbeyli ve Saimbeyli ilçelerinde kar yağışı etkili oldu. Kar yağışı tatilde olan öğrencilere de keyifli anlar yaşattı.

Adana’nın yüksek kesimlerindeki Tufanbeyli ve Saimbeyli ilçelerinde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı gece boyunca devam etti. Güne beyaz örtü ile uyanan vatandaşlar bu anları fotoğraflarken okulları tatil olan öğrenciler ise kendilerini dışarı attı.

Çocuklar, aileleri ile kar topu oynayarak kar yağışının keyfini çıkardı.