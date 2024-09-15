Adanaspor, Ankara Keçiörengücü maçının hazırlıklarını tamamladı

Adanaspor, 1. Lig'in 5. haftasında sahasında Ankara Keçiörengücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulübün yazılı açıklamasına göre Adana ekibi, yarın saat 20.00'de Yeni Adana Stadı'nda oynanacak karşılaşma öncesi Çatalan Tesisleri'nde idman yaptı.

Basına kapalı çalışma, yardımcı antrenör Francois Ciccolini yönetiminde gerçekleşti.

Hazırlıklarını tamamlayan Adanaspor, maç saatini beklemeye başladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen savunma oyuncusu Isaac Donkor, lige verilen arada iyi çalıştıklarını belirtti.

Takımın Ankara Keçiörengücü maçına hazır olduğunu anlatan Donkor, şunları kaydetti:

"Maça çok iyi odaklandık. Elimizden geleni yapıp kazanmak istiyoruz. Taraftarlarımızı, kulübü ve Adana'yı çok seviyorum. Taraftarlarımıza her zaman ihtiyacımız var. Maçlarımızda taraftarlarımızı görmek istiyoruz. Bizi iyi ve kötü günde desteklesinler. Sezon boyunca onlara çok ihtiyacımız var."​​​​​​​