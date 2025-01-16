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Adanaspor ara transfer dönemini 9 takviyeyle kapatmayı planlıyor

Ajans Haberleri
  • 16.01.2025 11:54
  • Giriş: 16.01.2025 11:54
  • Güncelleme: 16.01.2025 11:54
Kaynak: AA
Adanaspor ara transfer dönemini 9 takviyeyle kapatmayı planlıyor

Trendyol 1. Lig ekibi Adanaspor Kulübünün İkinci Başkanı Levent Pütün, 7 futbolcuyla sözleşme imzaladıklarını belirterek, "1-2 futbolcu daha takviye ederek, 9 transferle ara transfer dönemini kapatacağımıza inanıyoruz" dedi.

Levent Pütün, AA muhabirine, iki günde anlaştıkları 7 oyuncuyla sözleşme imzaladıklarını anımsattı.

Transfer ettikleri oyuncuların hepsinin birbirinden kaliteli olduğunu anlatan Pütün, yeni futbolcuların takıma katkı sağlayacağına inandığını dile getirdi.

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