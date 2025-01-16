Adanaspor ara transfer dönemini 9 takviyeyle kapatmayı planlıyor
Kaynak: AA
Trendyol 1. Lig ekibi Adanaspor Kulübünün İkinci Başkanı Levent Pütün, 7 futbolcuyla sözleşme imzaladıklarını belirterek, "1-2 futbolcu daha takviye ederek, 9 transferle ara transfer dönemini kapatacağımıza inanıyoruz" dedi.
Levent Pütün, AA muhabirine, iki günde anlaştıkları 7 oyuncuyla sözleşme imzaladıklarını anımsattı.
Transfer ettikleri oyuncuların hepsinin birbirinden kaliteli olduğunu anlatan Pütün, yeni futbolcuların takıma katkı sağlayacağına inandığını dile getirdi.