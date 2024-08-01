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Adanaspor, Esenler Erokspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Adanaspor, Trendyol 1 . Lig’in ilk haftasında 10 Ağustos Cumartesi günü evinde Esenler Erokspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Ajans Haberleri
  • 01.08.2024 10:50
  • Giriş: 01.08.2024 10:50
  • Güncelleme: 01.08.2024 10:51
Kaynak: İHA
Adanaspor, Esenler Erokspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Adanaspor, Trendyol 1. Lig’de 2024-2025 sezonunun ilk maçında 10 Ağustos Cumartesi günü saat 21.45’te Yeni Adana Stadyumu’nda Esenler Erokspor ile karşı karşıya gelecek.

Çatalan Tesisleri’nde Teknik Direktör Soulaymane Mamba yönetiminde yapılan antrenman ısınma hareketleriyle başladı.

İdmanın ana bölümünde ise taktik çalışması gerçekleştirildi.

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