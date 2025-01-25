Adanaspor-Iğdır FK: 0-0
Anıl ATAR/ADANA, (DHA)-
STAT: Yeni Adana
HAKEMLER: Süleyman Bahadır, Selim Şenöz, Çağrı Yıldırım
ADANASPOR: Nurullah Aslan- Hasan Hatipoğlu, Donkor, Feyzi Yıldırım, Yusuf Can Esendemir (Dk. 67 Orkan Çınar), Mirza Cihan (Dk. 46 Adem Eren Kabak, Innocent (Dk. 46 Endri Çekiçi), Ciss (Dk. 67 Fofana), Sadiku, Çikalleshi, Ivan
IĞDIR FK: Bahadır Güngördü- Alim Öztürk, Alperen Selvi, Cebrail Karayel, Conte, Regattin (Dk. 73 Eysseric), Mert Çölgeçen (Dk. 86 İbrahim Akdağ), Muammer Sarıkaya, Gökcan Kaya, Avramovski (Dk. 64 Thuram), Malle (Dk. 86 Bruno)
SARI KARTLAR: Innocent, Cikalleshi, Fofana (Adanaspor), Regattin, Alim Öztürk, Mert Çölgeçen (Iğdır FK)
1’inci Lig’in 21’inci hafta karşılaşmasında Adanaspor, sahasında konuk ettiği Iğdır FK ile golsüz berabere kaldı.
3’üncü dakikada Adanaspor’un sol kanattan atağında Ivan, topu ceza sahasına ortaladı. Rakip savunmanın arasından yükselen Çikalleshi’nin kafa vuruşunda top, üstten auta gitti.
5’inci dakikada Iğdır FK’nın sol kanattan atağında Gökcan, topu ceza sahasına ortaladı. Donkor’a çarpıp, kaleye yönelen topu kaleci Nurullah son anda kornere çeldi.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.
54’üncü dakikada serbest vuruş kazanan Adanaspor’da topun başına geçen Endri Çekici, ceza sahasına orta yaptı. Rakip savunmanın arasından yükselen Ciss’in kafa vuruşunda top yandan auta çıktı.
75’inci dakikada sağ kanattan atak geliştiren Iğdır FK’de Fofana, çalımlarla ceza sahasına sokuldu. Fofana, Muammer’in müdahalesiyle yerde kaldı. VAR kontrolünün ardından maçın hakemi penaltı noktasını gösterdi.
80’inci dakikada penaltı vuruşu için topun başına geçen Eysseric, kalenin sağına şutunu çekti. Kaleci Nurullah, yerden gelen topu kurtardı.
90+1’inci dakikada Iğdır FK’nın atağında Eysseric, ceza sahası dışından sert bir şut gönderdi. Kaleci Nurullah, topu köşeden kornere çeldi.
Kalan dakikalarda da eşitlik bozulmadı, maç 0-0 sona erdi.
(FOTOĞRAFLI)