Adanaspor - İstanbulspor: 0-2
Anıl ATAR/ADANA, (DHA)-
STAT: Yeni Adana
HAKEMLER: Ümit Öztürk, Dinçer Demir, Tuncay Ercan
ADANASPOR: Nurullah Aslan- Hatan Hatipoğlu (Dk. 29 Harun Alpsoy), Oğuzhan Matur (Dk. 73 Yusuf Can Esendemir), Fatih Kurucuk, Elias Durmaz (Dk. 73 Orkan Çınar), Mirza Cihan (Dk. 45+2 Süleyman Koç), Donkor, Cikalleshi (Dk. 73 Metehan Altunbaş), Candeias, Ivan, Ciss
İSTANBULSPOR: İsa Doğan- Fatih Tultak, Duhan Aksu, Okan Erdoğan (Dk. 89 Yiğit Fidan), Yunus Bahadır, Dijlan Aydın, Kubilay Sönmez (Dk. 64 Kerem Şen), Diarra (Dk. 73 Yusuf Ali Özer), Emir Kaan Gültekin, Loshaj (Dk. 89 Özcan Şahan), Şeref Özcan (Dk. 64 Sambissa)
SARI KARTLAR: Oğuzhan Matur, Candeias (Adanaspor), Dijlan Aydın, İsa Doğan, Yunus Bahadır (İstanbulspor)
GOLLER: Dk. 59 Loshaj, Dk. 83 Emir Kaan Gültekin (İstanbulspor)
1’inci Lig’in 31’inci hafta karşılaşmasında Adanaspor, evinde konuk ettiği İstanbulspor’a 2-0 mağlup oldu.
26’ncı dakikada Adanaspor'da Candeias rakip yarı alanın ortalarından kaleci İsa'nın önde olduğunu görüp sağ ayağıyla sert vurdu ancak top az farkla üstten auta çıktı.
32’nci dakikada İstanbulspor'da Diarra'nın ceza sahası dışından sert şutunda top kaleci Nurullah'ta kaldı.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.
50’nci dakikada Adanaspor'da Ivan, ceza sahasının sağ çaprazından sert vurdu ancak Dijlan müdahale ederek topu kornere gönderdi.
68’inci dakikada İstanbulspor öne geçti. Sağ kanatta topla buluşan Okan, pasını ceza sahası içerisindeki Loshaj'a aktardı. Loshaj'ın düzgün vuruşuyla meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.
74’üncü dakikada İstanbulspor'da sol kanatta topla buluşan Yusuf Ali, pasını yerden içeriye çevirdi. Emir'in kale sahasında dokunuşuyla top, az farkla yandan auta çıktı.
83’üncü dakikada İstanbulspor farkı 2’ye çıkardı. Ceza sahası içi sağ çaprazındaki Sambissa, pasını yerden içeri çevirdi. Emir topu kontrol ettikten sonra düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-2.
Karşılaşmayı İstanbulspor 2-0 kazandı. (DHA)
(FOTOĞRAFLI)