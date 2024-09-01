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Adanaspor teknik direktörü Sol Bamba hayatını kaybetti

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, teknik direktör Sol Bamba’nın Manisa’da hayatını kaybettiğini açıkladı.

Spor
  • 01.09.2024 01:03
  • Giriş: 01.09.2024 01:03
  • Güncelleme: 01.09.2024 01:05
Kaynak: İHA
Adanaspor teknik direktörü Sol Bamba hayatını kaybetti
AA


Turuncu-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Dün oynanan Manisa Futbol Kulübü müsabakası öncesi rahatsızlanan Teknik Direktörümüz Souleymane Bamba Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesine kaldırılmış ve burada verdiği yaşam savaşını maalesef kaybetmiştir. Başta ailesi olmak üzere camiamızın başı sağ olsun" denildi.


Sol Bamba, Ocak 2021’de teşhis konulan Non-Hodgkin Lenfoması’nın tekrar nüksetmesi sonucu Manisa FK maçı öncesi rahatsızlanmış ve Manisa Celal Bayar Üniversite Hastanesi’ne kaldırılmıştı.

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