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Adanaspor’da kulüp otobüsü haczedildi

1. Lig’den düşen Adanaspor’da kulübün borçlarının ödenmemesi nedeniyle takım otobüsü haczedildi.

Spor
  • 28.05.2025 15:24
  • Giriş: 28.05.2025 15:24
  • Güncelleme: 28.05.2025 15:27
Kaynak: İHA
Adanaspor’da kulüp otobüsü haczedildi
Fotoğraf: İHA

Adanaspor'un borçları sebebiyle kulüp otobüsü haczedildi.

Adanaspor’un 19 yıllık sahibi Bayram Akgül, geçtiğimiz aralık ayında kulübü iş insanı Ergin Göleli’ye sattı. Göleli’nin gelişinin ardından uzun süredir devam eden mali kriz giderek derinleşti.

KULÜP AÇIKLAMA YAPMADI

Maddi sorunlar nedeniyle futbolcu ve personel maaşlarında da sıkıntı yaşanırken, kulübün borçlarını ödeyememesi nedeniyle takım otobüsü haczedildi.

Otobüsün dün akşam saatlerinde Yediemin Otoparkı'na çekildiği öğrenildi.

Kulüpten herhangi resmi bir açıklama ise yapılmadı.

Geçtiğimiz sezon 1.Lig'de mücadele eden Adanaspor, 30 puan toplayarak ligi 19. sırada tamamlamış ve küme düşmüştü.

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