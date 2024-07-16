Adana’yı fırtına, Erzurum ve Artvin’i sağanak vurdu

Haber Merkezi

Erzurum’un Tatos ilçesine bağlı Dalsöğüt, kırsal mahallesinde sel taşkınları nedeniyle birçok yapı yıkıldı. Mahalle sakinleri, uyarılarının dikkate alınmadığını belirterek, yaralarının sarılması için dayanışma çağrısı yaptı.

MA’da yer alan habere göre, mahalle sakinlerinden Gül Yıldırım, selin yaşandığı gün kuru gıdalarını sakladıkları depoda büyük zarar meydana geldiğini aktardı. Yıldırım, "Su evlerimize de büyük hasar verdi. Evlerimiz tamamen yıkılmadı ama girmeye korkuyoruz" dedi. Bir diğer mahalle sakini Cemile Güngörmez de Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nce (DSİ) dere üzerine yapılan su setinin patlaması sonucu selin yaşandığına işaret etti.

Artvin’in Ardanuç ilçesine bağlı Tosunlu köyünde aşırı yağış nedeniyle tarım arazileri ve köy yolları zarar gördü. Köyde yaşayan Sevim Pehlivan "Emeğimiz gitti. Bütün yaz boyu çalışıp ekip diktiğimiz her şeyi sel aldı gitti. Bu sene ürün alamayacağız ”dedi. Adana'da ise önceki gün akşam saatlerinde aniden başlayan yağmur ve rüzgar nedeniyle ağaçlar kökünden sökülürken bir inşaatta ise vinç devrildi. Çukurova ilçesinde ortalığı savaş alanına çevirdi. Kökünden sökülen bazı ağaçlar yollarda sürüklendi. Adana'da dün çıkan fırtınaya bir çocuk devrilen ağacın altında kalmaktan son anda kurtuldu.