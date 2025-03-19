Adana’yı sağanak vurdu, öğrenci servisi su birikintisinde mahsur kaldı

Adana’da sağanak yağış sonrası yollar göle dönerken bir öğrenci servisi su birikintisinde mahsur kaldı. Öğrencileri itfaiye ekipleri kurtardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarısının ardından Adana’da sağanak etkili oldu. Merkez Çukurova ve Seyhan ilçesinde yaklaşık bir saat süren yağış nedeniyle yollar göle döndü. Yağış, trafikteki sürücülere ve sokaktaki vatandaşlara zor anlar yaşattı. Ana arterlerde su taşkınlarının yaşanmasıyla cadde ve sokaklar göle döndü. Bazı araçlar da su içinde kaldı. Merkez Seyhan ilçesi Bahçeşehir Mahallesi’nde bir öğrenci servisi su birikintisinde mahsur kaldı. Öğrenciler, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kısa süreli etkili olan sağanak yağış sonrası hayat normale döndü.