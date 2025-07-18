Adapazarı Belediyesi’nde "Meserret Bahçe" usulsüzlüğü: "Çifte standart değil, siyasi kıyım"

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Sakarya Milletvekili Ayça Taşkent, Adapazarı Belediyesi'nde yaşanan usulsüzlüğü Türkiye Büyük Milet Meclisi (TBMM) gündemine taşıdı.

Orman İşletmesi tarafından Adapazarı Belediyesi’ne yeşil alan için kullanılmak üzere tahsis edilen alanın belediyeye hizmet alanı olarak çevrildiğini ve yeşil alan olarak kullanılması gereken yerde şu anda 23 dükkân ve ofisten oluşan bir bina yer aldığını belirten Taşkent, “"Görevi kötüye kullanmak, ihaleye fesat karıştırmak, kamuyu zarara uğratmak gibi fahiş konuların yer aldığı bu dosya hakkında yetkililerin bir an önce gereğini yapmasını bekliyoruz. Bu anlattıklarım bir varsayım ya da tehditlerle itirafçılardan alınan iftiralar değil, bir siyasi iddia hiç değil; belgeli, tarihli ve hukuki bir sürecin dökümüdür" dedi.

Yetkililere seslenen Taşkent, bir an önce işlem yapılması gerektiğine işaret etti.

CHP’li Taşkent’in konuya ilişkin açıklaması şöyle:

"Bugün burada kamuoyunun vicdanını yaralayan, hukuka ve kamu yararına aykırı bir uygulamayı sizlerle paylaşmak, Adapazarı'nda yaşanan bir usulsüzlüğü Meclis kürsüsünden kayıt altına almak istiyorum. Adapazarı Orman işletmesi, 2007 yılında şehrin en değerli yerinde ve sağlık yerleşkesinin hemen yanında olan taşınmazını Adapazarı Belediyesine yeşil alan olarak kullanılmak şartıyla devreder ancak 2019 yılında Belediye Meserret Bahçe denilen bu yerin imarını, Meclis üyelerini eksik bilgilendirerek arsa vasfına çevirir. Bunun üzerine orman işletmesi, amacına uygun kullanılmadığı için taşınmazın iadesini isteyen bir yazı yazar. Taşınmaz iade edilmediği gibi, bir de üzerine, imarı belediye hizmet alanı olarak değiştirilir. Kısa bir süre sonra taşınmaz alanın ticaret alanına çevrilmesi istenir fakat Büyükşehir Belediyesi İmar Komisyonu bunu kabul etmez ve yazıyı, başvuruyu iade eder. Buna rağmen bu yer için ihale yapılır. Doğrudan temin usulüyle ihaleye 3 firma katılır. 2 firmanın sahiplerinin soyadı aynıdır. Dolayısıyla bizde bir şüphe uyandırmaktadır.

YETKİLİLERE ÇAĞRI

Daha sonra ihaleyi alan yüklenici firmayla bir sözleşme yapılır. İnşaat başlar. Bir süre sonra mevcut sözleşme firmanın lehine, kamunun aleyhine olarak değiştirilir. Eski sözleşme dosyadan çıkarılır, yeni sözleşme dosyaya konulur. Örneğin ikinci sözleşmeye "natamam" diye bir kelime eklenir ve "Kiranın artması durumunda söz konusu farkın yüzde 50'si idareye ek olarak ödenecektir." kısmı kaldırılır. Bunun üzerine, bu gelişmelerden sonra Adapazarı İlçe Başkanlığımız cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunur. Temmuz 2024'te Ali Yerlikaya imzalı, Bakanlıktan gelen cevapta "İşlem yapılmasına gerek yoktur." yazısı vardır. Sonuç; yeşil alan olarak kullanılması gereken yerde şu anda 23 dükkân ve ofisten oluşan kocaman bir bina yer almaktadır. Görevi kötüye kullanmak, ihaleye fesat karıştırmak, kamuyu zarara uğratmak gibi fahiş konuların yer aldığı bu dosya hakkında yetkililerin bir an önce gereğini yapmasını bekliyoruz.

"BELEDİYECİLİK DEĞİL, RANTÇILIK YAPILDI"

Bu anlattıklarım bir varsayım ya da tehditlerle itirafçılardan alınan iftiralar değil, bir siyasi iddia hiç değil; belgeli, tarihli ve hukuki bir sürecin dökümüdür. Orman İşletmesinin yeşil alan olarak tahsis ettiği kamu arazisi önce arsa vasfına çevrilmiş, sonra imar oyunlarıyla belediye hizmet alanı yapılmış, ardından ticari alana dönüştürülmeye çalışılmıştır. Tüm bu süreç boyunca kamu yararı hiçe sayılmış, hukuk çiğnenmiş, belediyecilik değil, rantçılık yapılmıştır. Bu durum, iktidarın belirli suçlara karşı gözünü kapadığı, adaletin siyasallaştırdığı bir irade beyanıdır. Ama daha vahimi de şu: AKP'li belediyelerin usulsüzlüklerine ses çıkarılmayan bu ülkede CHP'li belediyelere jet hızında soruşturma açılmakta, müfettişler kapılarda sıraya girmekte, halkçı belediyeliği karalamak için bizzat iktidar ve ortakları tarafından linç kampanyaları yürütülmektedir. Mesele, bu taşınmazın yeşil alan olmaktan çıkarılması değildir sadece; mesele, CHP'li belediyelere karşı yürütülen sistematik itibarsızlaştırma operasyonlarının hukuku siyasallaştırarak sürdürüldüğünü tüm açıklığıyla ortaya koymaktadır. Bizler bu düzeni tanıyoruz; belediyelerimizi çalışamaz hâle getirmek için yapılan baskıları, halkın iradesini gasp etmeye dönük müdahaleleri çok iyi biliyoruz. Bu, bir çifte standart değil, düpedüz siyasi kıyımdır. Kamu kaynağını yağmalayanlar, kamunun malını yandaşlarına tahsis edenler, ihalelere fesat karıştıranlar er ya da geç hukuk önünde hesap verecektir. Yeşil alan olarak kalması gereken her karış toprak bu halkın hakkıdır. Bu hakkın takipçisi olmaya devam edeceğiz."