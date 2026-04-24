Adatepe Köyü Nerede? 2026 En İyi Turizm Köyü Adayı Adatepe'nin Özellikleri

Çanakkale’nin saklı cennetlerinden biri olan Adatepe Köyü, tarihi dokusu ve eşsiz doğasıyla artık dünya sahnesine çıkıyor. Birleşmiş Milletler (BM) Turizm Teşkilatı tarafından düzenlenen “2026 En İyi Turizm Köyü” programında Türkiye’yi temsil edecek köylerden biri olan Adatepe, kültürel mirasını koruma başarısıyla dikkat çekiyor. Peki Adatepe köyü nerede, neden bu kadar özel ve hangi özellikleriyle öne çıkıyor? İşte merak edilen tüm detaylar…

ADATEPE KÖYÜ NEREDE?

Adatepe Köyü, Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde, Kazdağları’nın eteklerinde yer almaktadır. Ege Denizi’nin mavisi ile doğanın yeşilinin buluştuğu bu konum, köyü hem doğal hem de turistik açıdan benzersiz kılmaktadır.

ADATEPE KÖYÜ NEDEN GÜNDEMDE?

Adatepe, Birleşmiş Milletler Turizm Teşkilatı’nın düzenlediği 2026 En İyi Turizm Köyü programında Türkiye’nin en güçlü adaylarından biri olarak gösterilmektedir. Bu adaylık, köyde büyük bir heyecan yaratırken uluslararası alanda da dikkatleri üzerine çekmiştir.

ADATEPE KÖYÜ’NÜN TARİHİ VE KÜLTÜREL MİRASI

Adatepe’nin geçmişi yaklaşık 2 bin yıl öncesine kadar uzanmaktadır. Antik kaynaklarda “Gargaros” adıyla anılan köy; Truva, Pers, Roma, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinden izler taşımaktadır.

Fatih Sultan Mehmet döneminden bu yana kesintisiz yerleşimin sürdüğü köy, bu yönüyle yaşayan bir tarih hazinesi olarak kabul edilmektedir.

1980 Sonrası Dönüşüm

1980’li yıllarda sanatçılar ve mimarlar tarafından keşfedilen köy, restorasyon süreciyle birlikte yeniden canlandırılmıştır.

1989 yılında sit alanı ilan edilmiştir

Özgün mimari yapı koruma altına alınmıştır

Kültürel miras günümüze taşınmıştır

ADATEPE KÖYÜ’NÜN MİMARİ ÖZELLİKLERİ

Köyün en dikkat çeken yönlerinden biri de mimarisidir. 19. yüzyıl Osmanlı-Rum mimarisini yansıtan taş evler, avlular ve Arnavut kaldırımlı sokaklar bugüne kadar bozulmadan ulaşmıştır.

Bu özellikleri sayesinde Adatepe, adeta bir açık hava müzesi görünümündedir.

ADATEPE KÖYÜ’NDE GEZİLECEK YERLER

Zeus Altarı (Ege manzarası sunan tarihi nokta)

Tarihi cami

Taş Mektep

Asırlık çınar ağaçları

Bu yapılar, ziyaretçilere geçmişle iç içe bir deneyim sunmaktadır.

ADATEPE KÖYÜ’NÜN TURİZMDEKİ ÖNEMİ

Adatepe, sürdürülebilir turizm anlayışıyla öne çıkmaktadır. Köydeki butik oteller, yerel esnafın hassasiyeti ve doğal yapının korunması, turizmde örnek bir model oluşturmuştur.

Bu özellikleri sayesinde “korunarak gelişen köy” modeliyle dünya çapında dikkat çekmektedir.

2026 EN İYİ TURİZM KÖYÜ ADAYLARI (TÜRKİYE)

Yer İl Adatepe Köyü Çanakkale Sığacık Mahallesi İzmir Eski Datça Muğla Ziyaret Köyü Tunceli

ADATEPE KÖYÜ’NÜN ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLERİ

2 bin yıllık tarihi geçmiş

Kazdağları eteklerinde eşsiz konum

Taş mimari ve korunmuş yapı

Mitolojik hikâyelerle zengin kültür

Sürdürülebilir turizm anlayışı

