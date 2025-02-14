Aday konusunda uzlaşı aranacak

23 Mart’a kadar CHP’ye üye olanlar, Cumhurbaşkanı adayının oylanacağı ön seçimde oy kullanabilecek. CHP kaynaklarına göre, 1 milyon 600 bin olan üye sayısı, 23 Mart’ta 1 milyon 700 bine kadar çıkacak. Parti yönetimi, tek adaylı geçmesi olası ön seçime katılımı artırmak için çeşitli çalışmalar da yürütecek.

CHP’de ön seçime yönelik mesai devam ediyor. CHP Seçim ve Parti Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi’nin ön seçim takvimini bir basın toplantısıyla açıklaması bekleniyor. CHP kulislerinde, “Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Mansur Yavaş bağımsız aday olur mu?” sorusu da soruluyor. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın hiçbir koşulda aday olmayacağını düşünenlere karşın, “Yavaş’ın adaylık iddiası devam ediyor” diyenlerin sayısı da artıyor. CHP kaynaklarına göre, Mansur Yavaş tartışmalarında, “Partiye ve Türkiye’nin geleceğine zarar verecek hiçbir adım içinde olmaz” görüşü ise netliğini koruyor.

KATILIM KAYGISI

CHP kaynakları, 23 Mart’ta gerçekleştirilecek ön seçimde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tek aday olma ihtimalinin kuvvetli olduğunu belirtiyor. “Eğer ön seçim tek adaylı olursa katılım düşük kalır” endişesi de dile getiriliyor. Bu karşın parti yönetiminin, ön seçime katılımın en az yüzde 60 olması yönünde hedef belirlediği ve ön seçime kadar örgütün motivasyonunu diri tutacak hamleler yapmayı planladığı bildiriliyor.

İmamoğlu’nun tek aday olduğu bir ön seçimde katılımın düşük olmasının bazı tartışmalara yol açabileceği kaygısı dillendiriliyor. Katılımın kesinlikle 100 binin altında kalmaması gerektiği ifade edilerek, "“Nasıl olsa İmamoğlu tek aday, sandığa gitmesek de olur’ diye düşünen partililer olabilir. Bu da katılımı bir hayli düşürür. Bu durumda, İmamoğlu karşısında Yavaş seçime bağımsız girmeye karar verir ve 100 bin imza toplarsa İmamoğlu’nun ön seçimdeki oyu ise 100 binin altında kalırsa bunun izahı güç olur” değerlendirmesi yapılıyor.

ADAY İTTİFAKI

CHP’de devam eden adaylık tartışmalarının bir ayağını da “Partilerle ittifak yapılmadan aday belirlemek doğru mu?” sorusu oluşturuyor. CHP yönetimi, “Biz, partimizin adayını belirliyoruz. CHP adayını, CHP seçmeni seçecek. Adayda söz sahibi olmak isteyene de ‘Gelin üye olun’ diyoruz. Burada tartışılacak bir durum yok” diyor. CHP kurmayları, “Ön seçim çatıştırmaz, yatıştırır ve barıştırır” ifadesiyle sürecin sonunda tüm muhalefetin üzerinde uzlaştığı bir ismin aday olacağını savunuyor. Diğer siyasi partiler ile uzlaşma arayışının aday belirlemek için değil aday ismi üzerinde yapılmasının daha verimli sonuçlar yaratacağı görüşü dile getiriliyor.