Aday mayısa kadar belirlenecek

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in, “Başlıyoruz” diyerek işaret ettiği erken seçim çalışmaları başladı. Cumhurbaşkanı adayı ve erken seçim başlıkları ile bir araya gelen CHP’nin üst kurulları, aday belirleme formülünü büyük ölçüde netleştirdi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile de bir araya gelen CHP lideri Özgür Özel’in, “Kimseyi dışarıda bırakmadan ve daha fazla uzatmadan, süreci tamamlayacağız” dediği öğrenildi.

CHP kaynakları, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayının Mayıs ayına kadar belirleneceğini söyledi. CHP PM ve MYK’nin, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olabilecek kişilere yönelik çeşitli kriterler belirleyeceği, adaylık başvurularının bu kriterler çerçevesinde alınacağı bildirildi.

CHP’nin karar organlarınca belirlenen kriterleri karşılayan adayların, sayıları 1 milyon 605 bine yaklaşan parti üyelerine sorulacağı kaydedildi. Bu kapsamda, Anadolu kentlerinde sandık, büyükşehirlerde ise CHP’nin dijital katılım platformu aracılığıyla adayların oylanacağı dile getirildi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ABB Başkanı Mansur Yavaş arasında geçmesi beklenen CHP’deki Cumhurbaşkanı adaylığı yarışı kapsamındaki oylamaya katılım için de belli kriterler olacağı ifade edildi. Buna göre, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı için oy kullanacak CHP üyelerinde, “Takvimin açıklanmasından önce üyelik" şartı aranabileceği bilgisi paylaşıldı.

CHP kurmayları, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayının en geniş katılım ile gerçekleşen bir ön seçim ile belirleneceğinin altını çizerek, “Bunun Türkiye’de bir başka örneği yok” ifadesini kullandı.