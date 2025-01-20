"Adayımız belli" demişti: Özgür Özel'den açıklama

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bu sabah yaptığı 'Adayımız belli' açıklamasına ilişkin konuştu.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'yla beraber kendisine açılan soruşturmaya dair ortak açıklama yapan Özgür Özel, konuyla ilgili şunları söyledi:

"ŞİZOFRENİK DAVRANIŞLAR"

"Tam burada, yargının siyasallaşması konusunda dünya rekoru kırdığımızı söyledim. Ekrem Başkanımız kürsüden 15 metre uzaklaştı, hakkında soruşturma açıldı. Özel yetkili savcılar gibi İstanbul'u karıştırmaktan, İmamoğlu'nu soruşturmaktan özel yetkili bir başsavcı ile karşı karşıyayız. Gerçekten şizofrenik davranışlar bunlar. Ekrem Başkan yanıma oturduğunda sözleri için 'İyi bir güvence oldu' dedim. Bu kadar yapıcı ve doğru yerden kurulmuş, 'Senin evladının da güvencesi biziz' demeyi nereye çekiyorlar. Okumayan da sanacak ki Akın Gürlek'in oğlu tehdit edilmiş."

"İMAMOĞLU'NUN ADI HER TOPLANTIDA GEÇİYOR"

İmamoğlu ile aynı panelde konuşan Özgür Özel'e 'Adayımız belli' açıklaması da soruldu, Özel şunları söyledi:

"Biz bu süreci bize bir savaş ilanı olarak gördük. Bu şartlar altında 2025'in seçim yılı olacağını söyledik. Programımız yazılı biliyorsunuz, o artık bir iktidar progamına evrilmektedir. 81 ilde sandık güvenliğini çalışıyoruz. Bizim adayı belirleme irademiz kesindir ve bu süreci başlatacağız ama aday bir kişinin, kurumun ağzından çıkacak sözle belirlenmeyecek. En katılımcı şekilde, 2024 demokrasisine uygun şekilde adayımızı belirleyeceğiz. CHP'nin iktidar yürüyüşünü gerçekleştiriyoruz. Onlar da iktidarı devretmeye hazır olsun. Ekrem İmamoğlu'nun adı her toplantıda geçiyor. Bu kadar ağır bir saldırı altındayken aksi mümkün değil."

"HEYECANLA TAKİP EDECEKSİNİZ"

Hafta sonu yaptığı 'savaş ilanını' sözlerine de açıklık getiren Özgür Özel, "Normal bir olaya tepki verecek olursanız eylemlilik planı olabilir. Bize savaş ilan edildi, gördünüz savcı neler yapıyor. İktidarın devralınması bütün bir süreç. Olgunlaştıkça haberdar olacaksınız, yürüdükçe heyecanla takip edeceksiniz. Bundan sonra uzun ve güçlü bir sürecin içindeyiz" diye konuştu.