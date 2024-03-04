Adaylığı seçim kurulunca kabul edilmeyen MHP'liden, AKP’ye ‘operasyon’ suçlaması

MHP’nin Rize Salarha Belde Belediye Başkan Adayı olarak açıklanan Yılmaz Akarsu, isminin ilçe seçim kuruluna sunulmadığı gerekçesiyle seçime giremediğini belirterek “Büyük ihtimalle bir operasyon yapıldı bize. Bunu da yapan AK partidir..." dedi.

MHP Rize İl Teşkilatı, Rize merkez, Güneysu ve Ardeşen ilçelerinde AKP’yi destekleme kararı almış; diğer ilçeler Merkez Muradiye, Salarha ve Kendirli beldelerine seçime girme kararı alarak buralardaki belediye başkan adayı ve meclis üyelerini kamuoyuna açıklamıştı.

MHP tarafından Salarha, Muradiye ve Kendirli beldesi belediye başkan adaylarının isimlerinin seçim kuruluna bildirilmediği ortaya çıktı. MHP Salarha Belediye Başkan Adayı olarak kamuoyuna duyurulan Yılmaz Akarsu, AKP ve kendi partisi MHP arasında AKP lehine bir anlaşma yapılarak, bağımsız aday olarak dahi seçimlere girmesinin engellendiğini ileri sürdü.

Kamuoyuna duyurulmasına rağmen ismi seçim kuruluna sunulmayan MHP’li diğer aday Mehmet Kazdal ise Yeniden Refah Partisi’nden Muradiye Belde Belediye Başkan adayı oldu.

Adaylığının AKP'lilerin operasyonuyla engellendiğini söyleyen Akarsu, "Bizim adaylığımız kesinleşti adaylığımız kesinleştikten sonra yine süreç bayağı uzadı. Çünkü arada bu AK Parti ile Milliyetçi Hareket Partisi'nin de aday belirlemede pazarlıklar başladı. Pazarlıklarda anlaşma sağlanamadı en sonunda bizim adaylığımız netleşti. Biz de resimlerimizi broşürlerimizi, seçim büromuzu, afişlerimizi hep yaptırdık, vatandaşlarla birebir görüşmeye başladık. Yani yüzde 90 civarında kesin kazanacağımız belliyken bize bir operasyon yapıldı. Milliyetçi Hareket Partisi'nin seçim kurulunda meclis üyelerinin listesi verilmiş olup, belediye başkanının ne ismi ne de evrakları verilmedi. Bize bağımsız aday olma fırsatı verilmedi. Şimdi burada bizim bu mağduriyetimizi söz konusu. Büyük ihtimalle bir operasyon yapıldı bize bunu da yapan AK Parti’dir. AK Parti, Salarha’da yapmış olduğu toplantılarda kendilerinin kaybedeceği biliyorlardı büyük ihtimalle" dedi.

“HESABINI VEREMEM"

Adaylığı ve engelleme süreçlerini anlatan Akarsu şu açıklamayı yaptı:

"Rize Milletvekilimiz Muhammet Avcı Bey'in Kültür Merkezi’nde yaptığı konuşmada ‘Salarha ve Muradiye’yi kaybedersek ben bunun hesabını Cumhurbaşkanımıza veremem’ diye bir ifadesi oldu. Son güne kadar bizim üç belediyenin Muradiye, Salarha ve Kendirli Belediyesi adaylarının evrakları seçim kuruluna verilmediğinden dolayı üç arkadaş maalesef belediye başkanlığını AK Parti’ye hediye ettik.

"MHP'NİN HABERİ VARDI"

Büyük ihtimalle zaten bunların (MHP) haberi olmadan bunun operasyonun yapılması söz konusu değil. Gerekçe şu, ‘Seçim kuruluna biz evrakları verdik seçim kurulunun hatası’ denildi. Seçim kurulu üst yazı ekinde herhangi bir dosyanın olmadığını, sadece meclis üyelerinin dosyasının olduğuna istinaden kendini haklı gördü. Yani üst yazıda Yılmaz Akarsu diye yazsa seçim kurulu arayacak bunları ve ‘başkanın evrakları eksik bunları tamamlayın’ diyebilecek. Pazarlığın içerisinde benim duyumlarım öyle. Bu durumun genel merkez tarafından gereğinin yapılmasını ben talep ediyorum. Çünkü burada halkımızın oyuna ipotek koyulmuş, halkımızın oyu hiçe sayılmış. Alacağımız yüzde 90 aldığımız belediyeyi AK Parti'ye ikram ettik.

“DAVA AÇACAĞIM”

Ben 4 aydır maaş almıyorum. Seçim bürosu açtık, broşürler bastırdık, bayraklar yaptırdık… Burada bir maliyetim oldu. Ben bunu bunlardan talep ettim, bana ‘biraz zaman geçsin, ondan sonra bakacağız’ dediler. Ama inşallah sıkıntı yaşamayız. Sıkıntı yaşarsak ben bunu hukuki yollara dökeceğim, hakkımı arayacağım. Bunlar seçimden sonra büyük ihtimalle bizi rafa kaldırırlar, ben seçimden önce davranmayı düşünüyorum. Büyük ihtimalle de dava açacağım onlara maddi manevi olarak çünkü benim seçilme hakkımı elimden aldılar. Bağımsız aday olacaktım ve yine kazanacaktım yüzde 90 diyoruz. Çünkü tepki oyları hep bizdeydi çünkü burada yapılan haksızlığı vatandaş kabul etmiyor Salarha’da. Tepki oyları şimdi diğer adaylara kayacak ama AK Parti'ye fazla gideceğini tahmin etmiyorum tepki oyları bizdeki diğer partilere giderse onların da az şansı var.”

“DEMOKRASİYE DARBE VURULMUŞTUR”

MHP Rize İl Başkanlığı ise konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, şöyle dendi:

“31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimleri için Milliyetçi Hareket Partisi Rize İl Başkanlığı olarak Rize’nin her bir seçim bölgesinde aday belirleme süreci titizlikle yürütülmüştür.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezimizin talimatları doğrultusunda Cumhur İttifakı ortağımız Adalet ve Kalkınma Partisi ile ortak seçime girme kararı alınan Rize merkez ve Güneysu haricinde kalan 16 seçim bölgesinin hepsinde MHP olarak kendi adaylarımız ile seçimlere girme kararı alınmış, iş bu seçim bölgelerinde partimize birçok aday adaylığı başvurusunda bulunulmuştur. Partimizden belediye başkan aday adayı olmak isteyen kişiler; müracaatlarını 15 Aralık 2023 Cuma gününe kadar Genel Merkezimize yapmışlardır.

Aday adaylarımız arasında en uygun adayı belirleyebilmek için her bir seçim bölgesinde vatandaşlarımız ve teşkilatımız ile istişareler yapılmış, nihayetinde Genel Merkezimizin de takdirleriyle 14 Şubat 2024 Çarşamba günü belediye başkan adaylarımız kamuoyuna ilan edilmiştir.

Akabinde belediye başkan adaylarımız kendi seçim bölgelerinde çalışmalara başlamış, ilçe teşkilatlarımız ise belediye başkanı, il genel meclisi ve belediye meclisi adaylarımızın gerekli başvuru evraklarını ilçe seçim kurullarına teslim etmek amacıyla derlemeye başlamıştır.

Seçimlere girdiğimiz her bir seçim bölgesinde YSK’nın açıkladığı seçim takvimine uygun olarak adaylarımızın gerekli evrakları ilçe seçim kurullarına teslim edilmiş, düzenlenen alındı belgeleri tarafımıza imza karşılığında verilmiştir.

Milliyetçi Hareket Partisi Rize Merkez İlçe Başkanlığımız da diğer tüm ilçe başkanlıklarımız gibi Rize Belediye Meclis Üyesi ve İl Genel Meclis Üyesi adaylarımızın gerekli evraklarının yanında kendisine bağlı bulunan Salarha, Muradiye ve Kendirli seçim bölgeleri için de belediye başkanı ve belediye meclis üyesi adaylarının evraklarını 19 Şubat 2024 Pazartesi günü ilçe seçim kuruluna teslim etmiştir.

Oysa ki; tarafımıza verilen alındı belgesinde belediye başkanlığına ilişkin aday bildirmeyeceğiz yönünde bir beyanımız bulunmamaktadır. Kaldı ki yukarıda da bahsettiğimiz gibi İlçe Seçim Kurulu’na hitaben yazmış olduğumuz üst yazıda söz konusu seçim bölgelerinde belediye meclis üyelerinin yanında belediye başkanlığı başvurumuzun da olduğu açıkça belirtilmiştir. Buna rağmen İl ve İlçe Seçim Kurulu haksız ve hukuka aykırı olarak başvurumuzun olmadığı yönünde karar vermiştir.

Hukuka aykırı bir şekilde verilen bu karar neticesinde 3 beldemizde seçime girme hakkı elimizden alınmış, adeta demokrasiye darbe vurulmuştur. İlçe Seçim Kurulu yetkililerin ihmali ve iş bilmezliği neticesinde İl Başkanlığımız kamuoyu nezdinde yıpratılmaya çalışılmış, adaylarımız töhmet altında bırakılmıştır. YSK’nın aldığı bu kanunsuz kararı halkımızın vicdanına bırakıyor, bu süreçte kasıtlı bir şekilde görevini ihmal eden İlçe Seçim Kurulu yetkilileri hakkında suç duyurusunda bulunacağımızı kamuoyuna duyururuz.”