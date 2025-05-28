Adaylık için yine demokrasi kılıfı

HABER MERKEZİ

İktidarının ömrünü uzatmak isteyen rejim bir kez daha “yeni anayasa” tartışmasına sarıldı.

Çözüm sürecinde belirsizlikler devam ederken iç politikada kendini tahkim etmek isteyen AKP-MHP ittifakından peş peşe anayasa çağrıları geliyor.

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz hafta “Benim yeniden aday olmam gibi bir durum söz konusu değil” diyerek nabız yoklamıştı. Erdoğan’ın çıkışının ardından MHP Lideri Devlet Bahçeli ise “Yolundan cayma hakkı yok” diyerek rejimin bekasının Erdoğan’ın adaylığına bağlı olduğunu bir kez daha vurgulamıştı.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik de “Önceliğimiz Erdoğan’ın adaylığı” diyerek asıl niyetlerini ortaya koydu. Erdoğan, dün yaptığı açıklamada yeni anayasa için 10 hukukçuyu görevlendirdiğini belirterek, "Ve şimdi bu hukukçu arkadaşlarımız çalışmaya başlayacaklar. Bu çalışmayla birlikte de inşallah yeni anayasa hazırlık çalışmalarını yürüteceğiz" dedi.

Yeni anayasa konusunda mesaj veren Erdoğan, şunları söyledi: ‘‘Yapılan değişikliklerle ayıplarından büyük ölçüde arındırılan 82 Anayasası maalesef hala darbe döneminin tortularını taşıyor. Yeni ve sivil bir anayasa bu tortulardan ebeden temizlenme, üstümüzdeki ölü toprağını tamamen atma imkanını bizlere sunacaktır. Türk siyasetinin rüştünü ispat etmesine vesile olacak yeni anayasayı, evrensel ölçüleri yansıtan, eksiksiz bir hürriyetler listesi olarak aziz milletimizin ve demokrasimizin envanterine katmakta kararlıyız.’’