Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

ADD, Numan Kurtulmuş hakkında suç duyurusunda bulundu

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD), TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un Dicle Üniversitesi'nin akademik yıl açılış töreninde yaptığı konuşmada Kürtçe ifadelere yer vermesi ve bu konuşmanın TBMM'nin resmi sosyal medya hesaplarından paylaşılması nedeniyle suç duyurusunda bulundu.

Güncel
  • 22.10.2025 18:09
  • Giriş: 22.10.2025 18:09
  • Güncelleme: 22.10.2025 18:12
Kaynak: ANKA
ADD, Numan Kurtulmuş hakkında suç duyurusunda bulundu
ANKA

Atatürkçü Düşünce Derneği'nin Kurtulmuş hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik", "görevi kötüye kullanma", "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama" ve "Anayasayı ihlal" suçlarından hazırladığı suç duyurusu dilekçesi, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na verildi.

Dilekçede, Kurtulmuş hakkında kamu davası açılması istendi.

BirGün'e Abone Ol