ADD, Numan Kurtulmuş hakkında suç duyurusunda bulundu

Atatürkçü Düşünce Derneği'nin Kurtulmuş hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik", "görevi kötüye kullanma", "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama" ve "Anayasayı ihlal" suçlarından hazırladığı suç duyurusu dilekçesi, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na verildi.

Dilekçede, Kurtulmuş hakkında kamu davası açılması istendi.