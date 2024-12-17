Adele'in çalıntı şarkı davası: 'Million Years Ago' platformlardan kaldırılıyor

Brezilya'da yargıç intihal iddiası nedeniyle Adele'in 2015 yılında piyasaya sürdüğü ‘Million Years Ago’ şarkısının dünya çapında yayından kaldırılmasına hükmetti.

Besteci Toninho Geraes 2015 tarihli Million Years Ago şarkısının samba klasiği Mulheres'in müziğini kopyaladığını iddia ediyor.

Brezilyalı bir yargıç, Adele'in Million Years Ago adlı şarkısının, Brezilyalı bir bestecinin devam eden intihal iddiası üzerine, yayın hizmetleri de dahil olmak üzere tüm dünyada yayından kaldırılmasına karar verdi.

Mahkemenin almış olduğu ihtiyati tedbir kararı, Sony ve Universal'a “Million Years Ago şarkısının herhangi bir yöntem, araç, fiziksel ya da dijital destek, akış ya da paylaşım platformu aracılığıyla kullanılmasını, çoğaltılmasını, düzenlenmesini, dağıtılmasını ya da ticarileştirilmesini derhal ve küresel olarak” durdurmalarını emrediyor.

İntihal şikayetinde bulunan Brezilyalı besteci Toninho Geraes'in avukatı Fredimio Trotta yaptığı açıklamada, “Bu karar, başarılı uluslararası hitlerin bestelenmesi için sıklıkla kopyalanan Brezilya müziği için bir dönüm noktasıdır” dedi.

Trotta, firmasının bu hafta dünyanın dört bir yanındaki radyo ve televizyon yayıncılarının ve yayın hizmetlerinin Brezilya'daki karar konusunda uyarılmasını sağlamak için çalışacağını söyledi.

Trotta, tedbir kararının Brezilya melodilerini çalmak isteyen yabancı şarkıcılar ve plak şirketleri üzerinde caydırıcı bir etkisi olması gerektiğini ifade etti.

Avukat, “Brezilya müziğini olası bir parazit kullanım için ‘radarlarında’ tutan uluslararası yapımcılar ve sanatçılar bu karar karşısında iki kez düşüneceklerdir” dedi.

ACILARA TUTUNMAK PARÇASI İLE BENZERLİĞİ DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Million Years Ago şarkısı Türkiye'deki müzikseverlerin de aşina olduğu bir parça.

Parçanın piyasaya sürülmesinin ardından Türkiye'deki müzikseverler de şarkının melodisinin, Ahmet Kaya'nın 1985 tarihli 'Acılara Tutunmak' adlı şarkısına benzediğine dikkat çekmişlerdi.

Ahmet Kaya’nın kızı Melis Kaya büyük benzerlik hakkında “iddialar araştırılıyor” demişti.

İki şarkı arasında melodik benzerliklerin olduğunun altını çizen Melis Kaya, “Müzik uzmanları ve avukatlar konuyla ilgileniyor. Şu an için kimseyi ‘eser hırsızlığı’ ile suçlayamayız, bu hiç adil olmaz” ifadelerini kullanmıştı.

Ahmet Kaya'nın eşi Gülten Kaya da iki şarkının benzerliği gündeme geldiğinde “Dünya çapında birinin şarkı çalmaya tenezzül edeceğini sanmıyorum” ifadelerini kullanmıştı.