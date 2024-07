Adele, müziğe ara vereceğini açıkladı

Dünyaca ünlü İngiliz şarkıcı Adele, müzik kariyerine ara vereceğini açıkladı.

"Someone Like You", "Easy On Me", "Hello", gibi şarkılarıyla tanınan İngiliz sanatçı Adele, müzik kariyerine ara vereceğini açıkladı.

Yakın zamanda albüm çıkarmayı planlamadığını söyleyen Adele, "Yeni şarkı yapmak gibi bir niyetim yok. Bu gösterilerin ardından uzun bir ara vermeyi planlıyorum. Başka yaratıcı şeyler yapmak istiyorum, en azından bir süreliğine" dedi.

2022'nin son aylarından beri Las Vegas'ta konser veren şarkıcı, 23 Kasım'da son konserini verecek. Adele, ağustos ayı boyunca toplam 10 kez Münih'te özel bir konser serisinde müzikseverlerle buluşacak.

36 yaşındaki sanatçı, ilk stüdyo albümü '19'u 2008 yılında çıkarmıştı.