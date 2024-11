Adele son konserini verdi

İngiliz şarkıcı Adele, Las Vegas'taki ‘Weekends With Adele’ adlı gösterisiyle sahnelere veda etti.

‘Hello’, ‘Someone Like You’, ‘Easy On Me’, ve ‘Rolling in the Deep’ hitleriyle tanınan İngiliz şarkıcı Adele, Las Vegas'taki ‘Weekends With Adele’ adlı gösterisiyle sahnelere veda etti.

Las Vegas'ta 100'üncü konserini veren Adele, yaklaşık iki yıl süren Las Vegas gösterilerinin finalinde, gözyaşlarını tutamadı.

Caesars Palace'ta müzikseverlerle buluşan 36 yaşındaki İngiliz şarkıcı, müzikle ilgili hiçbir planı olmadığını belirterek, “Bu konserler biteceği için çok üzgünüm ama gerçekleştiği için çok mutluyum. Bu sahneyi çok özleyeceğim, sizi çok özleyeceğim. Bir daha ne zaman sahneye çıkmak isterim bilmiyorum” ifadelerini kullandı.