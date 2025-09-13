Adem Bona kimdir? Adem Bona kaç yaşında ve nereli? Adem Bona Türk mü?

Adem Bona, doğum adıyla Ikechukwu Stanley Okoro (28 Mart 2003), Nijerya kökenli Türk profesyonel basketbolcudur. Uzun forvet ve pivot pozisyonlarında görev yapan 22 yaşındaki Adem Bona, şu anda NBA takımlarından Philadelphia 76ers forması giymektedir. Kolej yıllarında UCLA Bruins için oynarken hem Pac-12 En İyi Beş’e seçildi hem de Pac-12 Yılın Savunma Oyuncusu unvanını kazandı.

ADEM BONA VE TÜRKİYE İLİŞKİSİ

Adem Bona, 2003 Nijerya’nın Lagos şehrinde beş çocuklu bir ailenin en küçük bireyi olarak dünyaya geldi. Çocukluk döneminde orta saha mevkiinde futbol oynasa da boyunun uzamasıyla basketbola yöneldi. Mahalle aralarında kendi imkanlarıyla kurduğu potalarda sık sık basketbol oynayarak bu spora tutkuyla bağlandı. Onun gelişimini fark eden Türk antrenör Türkay Çakıroğlu, Bona’nın görüntülerini izledikten sonra İstanbul Basket’ten Nevzat Özdemir ile iletişime geçti. Henüz 13 yaşındayken ailesini geride bırakıp Türkiye’ye taşınan Bona, böylece profesyonel kariyerinin ilk adımlarını İstanbul Basket ile attı.

TÜRKİYE’DEKİ KARİYER BAŞLANGICI

2019’un Şubat ayında Pınar Karşıyaka altyapısına transfer olan Bona, aynı yıl kulübün A takımında da süre almaya başladı. 30 Ekim 2019’da Donar karşısında oynanan FIBA Europe Cup maçında profesyonel olarak sahaya çıktı. Kısa süre sonra Basketbol Süper Ligi’ndeki ilk maçına da çıktı ve Galatasaray’a karşı kaydettiği sayılarla dikkat çekti.

ADEM BONA LİSE DÖNEMİ

2020’de kariyerine Amerika’da devam etme kararı aldı ve Kaliforniya’daki Prolific Prep lisesine geçti. Burada kısa sürede ülkenin en dikkat çeken potansiyel yıldızlarından biri haline geldi. Yetenek gözlem siteleri onu beş yıldızlı bir lise oyuncusu olarak değerlendirirken, birçok üniversiteden teklif aldı. Bona, 2021’de Kentucky’nin ilgisine rağmen tercihini UCLA’dan yana kullandı.

ADEM BONA KOLEJ KARİYERİ (UCLA BRUİNS)

2022’de UCLA formasıyla kolej basketboluna adım atan Bona, özellikle atletizmi, blok yeteneği ve savunmadaki sertliğiyle öne çıktı. Ocak 2023’te Washington State karşısında 18 sayı ve 3 blokla kariyer rekoru kırarak Pac-12’de Haftanın Çaylağı seçildi. İlk sezonunda 7,7 sayı, 5,3 ribaund ve 1,7 blok ortalamaları yakalayan Bona, aynı zamanda Pac-12 Yılın Çaylağı ödülünü de kazandı.

Takımı için kilit rol üstlenen Bona, omuz sakatlığı nedeniyle NCAA Turnuvası’nda kısıtlı sürelerle sahada yer alsa da güçlü fiziği, enerjisi ve savunmadaki etkisiyle geleceğin önemli oyuncuları arasında gösterildi.