Adem-i Merkeziyet ne demek? Adem-i Merkeziyet ne işe yarar?

Adem-i Merkeziyet, mahalli idarelerin merkezi idare karşısındaki yetki ve özerkliğinin genişlemesi hareketidir.

Ademi-merkeziyet bazı bakımlardan, merkeziyetin karşıtı olarak görünür. Gerçekten de ademi-merkeziyet, mahalli idarelerin, hükümet ve merkezi idareye bağımlılığının azalması demektir.

Örneğin, mahalli halkın iradesiyle seçilen belediye başkanlarının yetkilerinin yasama tasarruflarıyla artırıldığı, ya da karar verme yetkisinin merkezi idareye aktarıldığı hallerde ademi-merkeziyet söz konusudur.

ADEM-İ MERKEZİYET DEMOKRATİK Mİ?

Genellikle, ademi-merkeziyet, seçilmiş organların yetki ve imtiyazlarını fiilen pekiştirdiği ölçüde demokratik karakter kazanır ve demokrasinin gerçekleşmesinde bir araç olarak görülebilir. Fakat, ademi-merkeziyeti her derdin çaresi gibi görmemek gerekir.

Böylece, örneğin, valiliklerin ilga edilmesi halinde bunların il çapındaki yetkileri Genel Meclis Başkanı’na geçer, yani merkezi hükümet görevlisinin yerini, seçmenler karşısında sorumluluk taşıyan bir kişi almış olur.

Ademi-merkeziyet, esasta, idarecilik alanına ilişkindir, fakat monopolist devlet kapitalizminin, egemen bulunduğu günümüzde, kaçınılmaz bir sonuç olarak, ekonomik ve sosyal alanları da içine alır. Örneğin, bölge planlaması konusunda, bölgenin problemleri ya mahalli ilgililer tarafından (ademi-merkeziyet) ifade eden çözüm), ya da merkezi otoritenin teknokrat komiteleriyle takviye edilmiş temsilcileri tarafından (özellikle bölge valileri) çözülür.

MERKEZİYET VE ADEM-İ MERKEZİYET İLİŞKİSİ

Ekonomik düzeyde ademi-merkeziyet karar verme yetkisinin mahallileştirilmesiyle ilgilidir. Şayet söz konusu faaliyet merkezi otoriteye intikal ettirilmişse, bu durumda ademi-merkeziyet değil tam tersine koyu bir merkeziyet söz konusudur.

Ademi-merkeziyet, esasta, merkeziyetin tam karşıtıdır. İyi düzenlendiği takdirde, ademi-merkeziyet ve merkeziyet birbirlerini tamamlayıcı olabilirler ve tamamlamalıdırlar. Bunların her ikisi de hükümet tarzları olup, ekonomik ve sosyal rejimin karakterine, dolayısıyla üretim tarzına bağımlıdırlar.

KAPİTALİZMDE ADEM-İ MERKEZİYET YAPISI

Kapitalizmde, ademi-merkeziyet ve merkeziyet biçimleri, bizzat kapitalist üretim yasaları tarafından şartlandırılmış olan sömürüyü süreklileştirmeye, muhafazaya ve giderek şiddetlendirmeye yöneliktirler. Böylelikle, ademi-merkeziyet ve merkeziyet kendi tarzlarının sınıf ilişkilerini dile getirirler.

Şurası apaçıktır ki, günümüzde merkeziyetin güçlenmiş olmasının nedeni, vergi, işgücü dağılımı, altyapıların tesisi ve nihayet yatırımların tahsisi gibi konularda mali oligarşinin hedefine bu yoldan daha iyi erişebileceğini düşünmesidir.

Buna karşı, halkçı ve demokratik güçler tarafından, mahalli halkın çıkarlarını seçilmiş organlara savundurma çabaları, patronların çıkarlarına karşı mücadelesinde, ve uygun demokratik altyapıların kurulması yolunda gösterdikleri faaliyet, ademi-merkeziyetin genişletilmesine yöneliktir.

Kaynak: Marksist Ekonomi Sözlüğü, Sosyal Yayınlar