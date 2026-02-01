Ademola Lookman, Atletico Madrid'de

Ara transfer döneminin gündemi en çok meşgul eden oyuncularından biri olan Ademola Lookman'ın yeni adresi Atletico Madrid oldu.

Fenerbahçe'nin bitirme aşamasına geldiği ancak son anda kulübü Atalanta ile yapılan anlaşmanın bozulduğu Lookman, 35+5 milyon euro karşılığında La Liga ekibi Atletico Madrid'in yolunu tuttu.

SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇECEK

Nijeryalı oyuncunun gün içinde İspanya'ya giderek sağlık kontrolerinden geçmesi bekleniyor. Atalanta'yla uzun süredir problemler yaşayan Lookman geçen sezondan itibaren kulüpten ayrılmak istediğini net bir dille ifade etmişti.

Başlangıçta Fenerbahçe’ye transfer olmaya sıcak bakan Lookman’ın, yapılan görüşmelerin ardından Atletico Madrid seçeneğine ikna olduğu ifade edildi. 28 yaşındaki futbolcunun, İspanyol kulübüne transferi için onay verdiği kaydedildi.