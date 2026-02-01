Ademola Lookman için umutlar tükeniyor

Atalanta forması giyen Ademola Lookman için Atletico Madrid ile kulübü arasında anlaşma sağlanırken Fenerbahçe ödeme koşulları nedeniyle beklemede kaldı. Nijeryalı futbolcunun tercihini İspanyol ekibinden yana kullanması bekleniyor.

Atalanta’da forma giyen Ademola Lookman için Avrupa’da hareketli saatler yaşanıyor.

İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio’nun haberine göre Atletico Madrid, Nijeryalı oyuncunun transferi konusunda Atalanta ile anlaşmaya vardı. Tarafların 35 milyon euro bonservis ve 5 milyon euro bonus üzerinden el sıkıştığı belirtildi.

Başlangıçta Fenerbahçe’ye transfer olmaya sıcak bakan Lookman’ın, yapılan görüşmelerin ardından Atletico Madrid seçeneğine ikna olduğu ifade edildi. 28 yaşındaki futbolcunun, İspanyol kulübüne transferi için onay verdiği kaydedildi.

BANKA TEMİNATI PROBLEMİ

Bu gelişmelerin ardından Fenerbahçe, transferde yeniden devreye girdi.

Sarı-lacivertlilerin Lookman’a net 8,5 milyon euro maaş ve bonus içeren bir teklif sunduğu, Atalanta ile de 40 milyon euro bonservis bedeli üzerinden prensip anlaşmasına vardığı aktarıldı. Ancak ödeme planı ve banka teminatı konularında taraflar arasında henüz uzlaşma sağlanamadı.

Gazeteci Fabrizio Romano ise Lookman’ın, Fenerbahçe’nin maaş teklifini artırmasına rağmen Atletico Madrid’in teklifini öncelikli olarak değerlendirmek istediğini kulüplere ilettiğini duyurdu.

Atletico Madrid ile Atalanta arasındaki anlaşmanın ardından, transferin resmiyete kavuşması için pazar günü adımların atılması bekleniyor. Bu sezon Atalanta formasıyla 19 maçta süre alan Lookman, 3 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.