Ademola Lookman Kimdir? Kaç Yaşında, Hangi Mevkide Oynuyor, Güncel Piyasa Değeri Nedir?

Serie A ekiplerinden Atalanta Bergamo formasıyla gösterdiği performansla dikkat çeken Ademola Lookman, hem kulüp kariyeri hem de milli takım başarılarıyla öne çıkan isimlerden biri. Özellikle “Ademola Lookman kim”, “Ademola Lookman kaç yaşında” ve “Ademola Lookman piyasa değeri” konuları futbolseverler tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. İşte Nijeryalı yıldız hakkında merak edilen tüm detaylar.

ADEMOLA LOOKMAN KİMDİR?

Tam adıyla Ademola Olajade Alade Aylola Lookman, 20 Ekim 1997 tarihinde İngiltere’nin Londra kentinde dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine İngiltere’de başlayan Lookman, kulüp düzeyinde Avrupa’nın farklı liglerinde forma giydikten sonra kariyerini İtalya Serie A’da Atalanta Bergamo’da sürdürüyor.

ADEMOLA LOOKMAN KAÇ YAŞINDA?

20 Ekim 1997 doğumlu olan Ademola Lookman, 2026 yılı itibarıyla 28 yaşındadır. Futbolculuk kariyerinde olgunluk dönemine giren Lookman, hem fiziksel hem de tecrübe açısından en verimli yıllarını yaşamaktadır.

ADEMOLA LOOKMAN HANGİ MEVKİDE OYNUYOR?

Ademola Lookman’ın baş mevkisi forvet arkası olarak öne çıkıyor. Ayrıca hücum hattında çok yönlü bir oyuncu olan Lookman, gerektiğinde sağ kanat ve sol kanat pozisyonlarında da görev alabiliyor. Sağ ayağını etkili kullanan futbolcu, hızlı driplingleri ve bire birdeki başarısıyla tanınıyor.

ADEMOLA LOOKMAN’IN KULÜP KARİYERİ

Profesyonel kariyerine Charlton altyapısında başlayan Lookman, daha sonra Everton, Leipzig, Fulham ve Leicester City gibi kulüplerde forma giydi. 4 Ağustos 2022 tarihinde Atalanta Bergamoya transfer olan oyuncu, İtalyan ekibiyle 30 Haziran 2027’ye kadar sözleşme imzaladı.

Atalanta Performansı (2025/26 Sezonu)

Kategori Değer Serie A Maç 12 Gol 2 Asist 0 İlk 11 Oranı %41 Süre Alma Oranı %40 Skor Katkısı %12

Lookman ayrıca Şampiyonlar Ligi’nde 7 maçta forma giyerken, toplamda sezon genelinde 19 resmi karşılaşmada görev aldı.

ADEMOLA LOOKMAN’IN MİLLİ TAKIM KARİYERİ

Kulüp kariyerinin yanı sıra milli takım düzeyinde de önemli başarılara imza atan Ademola Lookman, Nijerya Milli Takımı formasını giymektedir. Milli formayla çıktığı 41 maçta 11 gol atan Lookman, Afrika futbolunun öne çıkan isimlerinden biri hâline gelmiştir.

Kazandığı Önemli Başarılar

Afrika’da Yılın Futbolcusu

UEFA Avrupa Ligi Şampiyonluğu

U20 Dünya Kupası Şampiyonluğu

ADEMOLA LOOKMAN’IN GÜNCEL PİYASA DEĞERİ

Futbolseverlerin en çok merak ettiği konuların başında “Ademola Lookman güncel piyasa değeri nedir?” sorusu geliyor. 23 Aralık 2025 itibarıyla Lookman’ın güncel piyasa değeri 35 milyon euro olarak gösteriliyor.

Oyuncunun kariyerindeki en yüksek piyasa değeri ise 25 Mart 2025 tarihinde ulaştığı 60 milyon euro seviyesi oldu.

Ademola Lookman; yaşı, çok yönlü oyun yapısı ve üst düzey tecrübesiyle Atalanta’nın hücum hattında önemli bir rol üstleniyor. 35 milyon euroluk piyasa değeriyle Avrupa futbolunda değerini koruyan Lookman, hem kulüp hem de milli takım performansıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.