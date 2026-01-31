Ademola Lookman transferinde son durum: Heyecan dorukta

Fenerbahçe ara transferinin en büyük hamlelerinden birini gerçekleştirmek üzere.

Sarı-lacivertliler, Atalanta'nın yıldızı Ademola Lookman ile her konuda anlaştı. İtalyan ekibiyle de bonservis konusunda anlaşmaya varan Kanarya'nın önündeki tek engel ödeme planı.

35+5 milyon euro karşılığında Atalanta ile anlaşan Kanarya'nın peşinat konusundaki problemi de 1-2 gün içerisinde çözmesi bekleniyor.

AVRUPA'YA YETİŞTİRİLMEK İSTENİYOR

Lookman ve N'Golo Kante'yi Avrupa listesine yetiştirmek isteyen Fenerbahçe yönetiminin yoğun temaslarını sürdürdüğü gelen bilgiler arasında.

Atalanta ile problemler yaşayan Ademola Lookman, bu sezon çıktığı 19 maçta 3 gol, 2 asistlik bir performans sergiledi. Lookman'ın Fenerbahçe'yle yıllık yaklaşık 9 milyon euro maaş karşılığında anlaşmaya vardı.