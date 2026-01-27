Ademola Lookman yeniden Fenerbahçe'nin gündeminde

Fenerbahçe, transfer döneminde Anthony Musaba ve Matteo Guendouzi hamleleriyle kadrosunu güçlendirirken, santrfor transferinde ise henüz istediği sonuca ulaşamadı.

Sarı-lacivertliler, birçok oyuncuyla temas kurmasının ardından rotayı yeniden Ademola Lookman’a çevirdi.

Atalanta, Nijeryalı futbolcu için ilk aşamada 45 milyon euro bonservis bedeli talep ederken, beklenen tekliflerin gelmemesi sonrası bu rakamı 35 milyon Euro seviyesine çekti.

TEMASLAR HIZLANDI

Bu gelişmenin ardından Fenerbahçe yönetimi, hem oyuncu cephesiyle hem de Atalanta ile yeniden görüşme yapmak üzere temaslarını artırdı.

Transfer sürecinin özellikle Göztepe maçında yaşanan santrfor sorunuyla birlikte hız kazandığı, kulüp başkanı Sadettin Saran’ın da sürecin kısa sürede netleşmesini istediği öğrenildi.

Öte yandan İtalyan basınında yer alan haberlerde, Napoli’nin de Lookman için devreye girdiği ve süreci yakından takip ettiği belirtildi.

Bu sezon Atalanta formasıyla 18 resmi maça çıkan Ademola Lookman, 3 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.