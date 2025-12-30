Aden’in iki yakasında gerilim birikiyor

Dış Haberler

Ortadoğu’daki dizaynı Afrika’ya taşıyan İsrail’in, 1991’de Somali’den ayrılan Somaliland’ı bağımsız bir devlet olarak tanıma kararının yarattığı jeopolitik kriz büyüyor. İç savaşın yeniden alevlendiği Yemen’deki İran destekli Husiler, Somaliland’de herhangi bir İsrail varlığının “askeri hedef” olarak kabul edileceği uyarısı yaptı.

Husilerin lideri Abdulmelik el Husi, İsrail’in Somaliland’i Somali’den ayrı bir yapı olarak tanımasının “düşmanca bir adım” olduğunu belirterek, bunun yalnızca Somali’yi değil Afrika’daki komşu ülkeleri, Yemen’i ve Kızıldeniz’e kıyısı bulunan tüm ülkeleri hedef aldığını söyledi.

Husi, İsrail’in bu hamleyle Somaliland’i Somali’ye, Afrika ülkelerine, Yemen’e ve Arap dünyasına karşı düşmanca faaliyetler yürüteceği bir üs haline getirmeyi hedeflediğini aktararak, bunun Kızıldeniz ve Aden Körfezi’nin güvenliğini tehdit ettiğini kaydetti.

REKABETİN MERKEZİ

Küresel güç mücadelesinin yeni merkezi haline gelen Afrika Boynuzu’ndaki Somali’de başta Türkiye, İsrail, güney komşusu Etiyopya ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) açık bir rekabet içinde.

Somali’nin kuzeybatısında bulunan ve Aden Körfezi’nin güney kıyıları boyunca uzanan Somaliland, küresel ticaretin ve enerji akışının önemli bir bölümünün geçtiği Bab el Mendeb Boğazı’na yakınlığı nedeniyle de stratejik önem taşıyor. Asya ve Avrupa arasındaki ticaretin önemli bir kısmı, bu hat üzerinden sağlanıyor.

BAE’NİN HAMLELERİ

Somaliland’deki Berbera Limanı, son yıllarda bölgesel güçlerin odağı haline geldi. Somaliland hükümetiyle 2016’da liman işletme imtiyazını alan BAE’nin kentte ayrıca bir askeri üssü bulunuyor. Üste ağır kargo uçakları ve savaş jetlerinin iniş ve kalkış yapabilmesine uygun pistler yer alıyor.

İsrail’in Somaliland kararının arkasında, karşı kıyıdaki Yemen’de Husi milisleri gözetleme, istihbarat toplama ve potansiyel saldırılar için bir ileri üs olarak kullanma imkânı vermesi olduğu belirtiliyor. İsrail’in bu konuda BAE’nin Berbera’daki askeri varlığıyla koordinasyon içinde ilerleyeceği iddialar arasında. BAE, İsrail’in Somaliland’i tanıma kararına karşı resmi bir kınama yayımlamadı.

YEMEN’DE GERİLİM

İsrail’in Somaliland’i tanıma kararı, iç savaşın sürdüğü Yemen’de BAE destekli ayrılıkçı güçlerin ilerleme kaydederken gerilimin tırmandığı bir dönemde gerçekleşti.

İran destekli Husilerin başkent Sanaa’yı ele geçirdiği 2015’ten bu yana süren iç savaş nedeniyle Yemen, fiilen üçe bölünmüş halde. BAE, 2015’te Yemen’de uluslararası olarak tanınmış olan Cumhurbaşkanlığı Liderlik Konseyi (PLC) hükümetini desteklemek için Suudi Arabistan öncülüğünde kurulan askeri koalisyona katıldı.

Zamanla Riyad ve Abu Dabi’nin bölgeye yönelik hedefleri ayrışırken iki ülke Yemen’de nüfuz mücadelesine girişti. BAE, Yemen’in güney vilayetlerinin ayrılmasını ve bağımsız bir Güney Yemen kurulmasını savunan Güney Geçiş Konseyi (STC) güçlerini eğitti, silahlandırdı ve mali olarak destekledi.

ESKİ MÜTTEFİK, YENİ RAKİP

BAE’nin yerel aktörler üzerinden nüfuz kurma stratejisi, jeopolitik çekişmenin yayıldığı Afrika’da da kendini gösteriyor. BAE, Somaliland’de etkisini artırırken Suudi Arabistan, Mogadişu yönetimini destekliyor ve ülkenin bölünmesine karşı çıkıyor.

Benzer şekilde Sudan’daki iç savaş da iki eski müttefik arasında bir vekalet savaşına sahne oluyor. BAE, Nisan 2023’ten beri süren çatışmalarda paramiliter Hızlı Destek Güçleri’ni (RSF) desteklerken Suudi Arabistan, Sudan Ordusu’nun yanında yer alıyor.

GÜNEY YEMEN PLANI

Yemen’deki gerilim, STC’ye bağlı güçlerin son haftalarda özellikle Suudi Arabistan sınırına yakın petrol zengini bölgelerde önemli kazanımlar elde etmesiyle tırmandı. BAE destekli STC, aralık ayının başlarında harekete geçerek ülkenin güneydoğusunda Hadramut ve Mahra bölgelerindeki petrol sahaları ve stratejik bölgeleri kontrol altına aldı.

STC, geçen hafta Riyad yönetiminin geçen hafta Hadramut’tan güçlerini çekilme çağrısını reddederken operasyonların “terörist grupların oluşturduğu güvenlik tehditleriyle mücadele için bölge halkından gelen çağrılar doğrultusunda gerçekleştirildiği” savunuldu. Suudi Arabistan’a ait savaş uçakları, cuma günü STC kontrolündeki bölgelere hava saldırısı düzenledi. STC’den bir yetkili ise saldırıların “hedeflerine ilerlemekten vazgeçirmeyeceğini” söyledi.

İki Körfez müttefikinin vekâlet savaşında gerilim tırmanırken ABD’nin Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Yemen’in güneydoğusundaki gelişmelerden endişe duyduklarını belirterek tüm taraflara “itidal” çağrısında bulundu.

∗∗∗

TAHRAN’DAN UYARI GELDİ

İran Dışişleri Bakanı Abbas Irakçi, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ve BAE Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayed Al Nahyan ile yaptığı iki ayrı telefon görüşmesinde Yemen’deki gelişmeleri ele aldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada Arakçi, Yemen’in toprak bütünlüğünün korunması gerektiğini belirterek, “Yemen’deki tüm siyasi parti ve gruplar, karşılıklı diyalog ve etkileşim yoluyla, bölge düşmanlarının Yemen’i zayıflatma ve parçalama yönündeki komplolarını hayata geçirmesini engellemelidir” dedi.

∗∗∗

PEKİN: AYRILIKÇILAR DESTEKLENMEMELİ

İsrail’in Somaliland’i tanıma kararına tepkiler sürüyor.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, Somali’nin bölünmesine yönelik her türlü girişime karşı olduklarını belirterek, Afrika ülkesinin egemenliği, birliği ve toprak bütünlüğüne yönelik desteklerini teyit etti. Çinli sözcü, “Hiçbir ülke kendi bencil çıkarları için diğer ülkelerin iç ayrılıkçı güçlerini teşvik etmemeli ya da desteklememelidir” ifadelerini kullanarak, Somaliland’daki yetkilileri “ayrılıkçı faaliyetleri ve dış güçlerle işbirliğini” durdurmaya çağırdı.

İsrail’in yakın müttefiklerinden Azerbaycan da, Somali’nin uluslararası alanda tanınmış sınırları içindeki egemenliği, birliği ve toprak bütünlüğüne tam destek verdiğini duyurdu.

HEDEF HALİNE GELECEK

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi ise Tel Aviv’in Somaliland’ı tanımasının ardında bölgenin bölünmesi ve İsrail’in saldırıları karşısında daha savunmasız hale getirilmesi amacının bulunduğunu söyledi. Bölge ülkelerinin bu girişime tek vücut halinde karşı çıktığına dikkati çeken Bekayi, “Bu, yalnızca bağımsız bir ülkenin bir parçasını koparmaya yönelik bir girişim olmakla kalmayıp, aynı zamanda tüm bölgenin ve Kızıldeniz’in güvensizleştirilmesi doğrultusunda atılmış bir adımdır” şeklinde konuştu.